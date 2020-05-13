Це штучно створений скандал, – Тищенко спростував власні слова про штаб у "Велюрі"

"Слуга народу" Микола Тищенко спростував власні слова про те, що в його ресторані "Велюр" нібито був розташований штаб. Зауважимо, що елітний ресторан нардепа працював, попри карантин та заборону уряду.

Позиція Миколи Тищенка

Тищенко заявив, що його слова про роботу штабу неправильно зрозуміли. Про це нардеп сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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Раніше Тишенко говорив, що його ресторан працює, адже там розміщується штаб. Зараз ще нардеп переконує, що "Велюр" працював у форматі на виніс.

Ні, в мене не у "Велюрі" штаб. "Велюр" – це ресторан, який працював на виніс з першого дня цієї проблеми, яка прийшла в нашу країну. Це штучно створений скандал,

– наголосив він.

Відповідаючи на питання про те, що в закладі робив парламентар Антон Яценко, Тищенко сказав: "Я не можу контролювати дії народного депутата Яценка".

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