Це штучно створений скандал, – Тищенко спростував власні слова про штаб у "Велюрі"
"Слуга народу" Микола Тищенко спростував власні слова про те, що в його ресторані "Велюр" нібито був розташований штаб. Зауважимо, що елітний ресторан нардепа працював, попри карантин та заборону уряду.
Позиція Миколи Тищенка
Тищенко заявив, що його слова про роботу штабу неправильно зрозуміли. Про це нардеп сказав в інтерв'ю "Українській правді".
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Раніше Тишенко говорив, що його ресторан працює, адже там розміщується штаб. Зараз ще нардеп переконує, що "Велюр" працював у форматі на виніс.
Ні, в мене не у "Велюрі" штаб. "Велюр" – це ресторан, який працював на виніс з першого дня цієї проблеми, яка прийшла в нашу країну. Це штучно створений скандал,
– наголосив він.
Відповідаючи на питання про те, що в закладі робив парламентар Антон Яценко, Тищенко сказав: "Я не можу контролювати дії народного депутата Яценка".
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Скандал з рестораном "Велюр": головне
- Журналісти програми Bihus.info зафіксували, що ресторан "Велюр" продовжує працювати, попри карантинні обмеження.
- Тищенко заявив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі. тепер же він спростував цю інформацію.
- Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко разом з активістами замурував вхід у ресторан "Велюр".
- Сам Тищенко запевняє, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону. Згодом Аваков повідомив, що його таки зафіксували.