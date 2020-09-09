У Офісі генпрокурора знову скандал – заступником Ірини Венедіктової призначили колишнього юриста Віктора Медведчука Максима Якубовського. Це вже не перше призначення осіб, яке викликало обурення в суспільстві. Ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак ствердив, що усі ці особи – люди Єрмака.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу та додав, що для нього призначення Якубовського є теж "дивною новиною".

Важливо Надали прямий доступ Росії до Генпрокуратури, – Шабунін про призначення юриста Медведчука

"Це не люди Венедіктової. Це, скоріш за все, люди Єрмака. У Венедіктової немає своїх людей у правоохоронній системі, винятком є її чоловік, який працює у відомстві Авакова і, можливо, є "мостом" для зв'язку Венедіктової з Аваковим", – зазначив Чумак.

За його словами, вся кадрова політика, особливо у правоохоронній сфері, – це робота Єрмака.

Це стосується і призначення Татарова, і заступника генпрокурора, і не проведення конкурсу в ДБР, де до сьогодні невідомо, як і кого призначити. Саме ним формується ядро правоохоронної системи, а хто вже стоїть за Єрмаком і з ним співпрацює – це вже інше питання,

– зауважив ексзаступник генпрокурора.

"Особливо, у безпековому плані іде нахил про здачу інтересів України на користь "російським хотєлкам". Навіть той Якубовський, у якого були яскраві зв'язки з Медведчуком – якщо він керуватиме справами, які пов'язані з військовою агресією, то росіяни матимуть більше свої позиції у правоохоронній системі через Єрмака", – підсумував Чумак.

Він також розповів, що "союз" Зеленського з Медведчуком посилюється. Люди, які вийшли з системи Медведчука і були при владі Януковича – вони приходять, як ствердив Чумак, на головні позиції влади Зеленського. Варто зазначити, що таку ж думку висловив голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що "Слуги народу" разом з ОПЗЖ "протягають потрібних їм людей і ця руйнація інститутів відбувається не вперше".

Довідка. Як відомо, офіційно про призначення Максима Якубовського на посаду заступника Венедіктової на сайті Офісу генпрокурора не повідомляли. Така інформація вперше з'явилась на фейсбук-сторінці Віталія Шабуніна. Річ у тім, що Якубовський подав декларацію про доходи за 2019 рік. Місцем майбутньої роботи він вказав Офіс генпрокурора.