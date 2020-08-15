У Раді Європи оприлюднили інформацію про ймовірну прослушку українського журналіста Михайла Ткача. Цю справу зарахували до категорії, яка показує небезпечні для свободи ЗМІ події.

На сайті Ради Європи зазначено, що це категорія "подій, які мають охолоджувальний ефект" для свободи ЗМІ.

Важливо Гілочка, викрутка, скотч: поліція не знайшла техніку для пошуку прослушки у Ткача

У повідомленні Ради Європи вказано, що великою проблемою у цій справі є те, що "поліція не доклала зусиль для виявлення слідів спроб встановити чи зняти прослуховування". Наразі українська влада не надала Раді Європи пояснень щодо цієї справи.

Президент Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав владу ретельно дослідити інформацію про можливі прослуховування журналіста. Варто зазначити, що після опублікування повідомлення Ради Європи уряд України повинен офіційно відреагувати на нього.

Що відомо про "прослушку" журналіста: коротко

Український журналіст-розслідувач програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач 8 серпня 2020 року повідомив правоохоронців про те, що його можуть прослуховувати. Відповідні ознаки цього він побачив у своїй квартирі.

Він зазначав, що останніми тижнями отримував попередження від своїх джерел про можливу вказівку організувати спостереження за ним. Невідомі люди нібито хотіли знайти компрометувальну інформацію про Ткача.

Поліція оглянула квартиру і виявила 3 отвори на спільному горищі, він доступний з різних під’їздів. Також отвір був у кухонній стелі. Техніку для "прослушки" вони не побачили. Вже 11 серпня журналіст подав скаргу на бездіяльність слідчих поліції.

Програма " Схеми: корупція в деталях" – це спільний проєкт "Радіо Свобода" та Українського суспільного мовника, який розкриває корупцію високого рівня в Україні.