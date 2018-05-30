Це був журналіст дуже небезпечний для Путіна, – Бутусов про вбивство Бабченка

Аркадія Бабченка вбили 29 травня ввечері. Невідомий декілька разів вистрілив йому у спину. Від поранень журналіст помер у кареті швидкої допомоги. Поліція вже повідомила, що одна з версій нападу, яку вони розглядають, – професійна діяльність.

Вхід до під'їзду, де жив Аркадій Бабченко, перекритий. Всередині працюють слідчі. Саме у квартирі вбили журналіста – ворога Кремля. Вистрелили у спину.

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"Один, ми можемо це сказати напевно. Але можливо були інші спільники. Зараз працюють зі свідками і поліцейські встановлюють камери відеоспостереження, також, можливо, відеореєстратори автомобілів", – заявив керівник Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Аркадій помер у кареті швидкої. Його друзі кажуть, що він отримував погрози через свою принципову позицію. Про те, що його "замовили" Бабченко писав і в своєму Твіттері нещодавно. Мовляв, довірена особа президента Росії Путіна розмістила пропозицію про вбивство Бабченка.



Допис, який був у Твіттері Бабченка

Він не мав ніяких ворогів в Україні взагалі. Це той кришталевий чистий випадок терористичного вбивства. Ніякого іншого замовника, крім влади Російської Федерації, я в цьому злочині не бачу. Я навіть не зможу придумати, якщо захочу це зробити. І ви спитали про прямі погрози на його адресу. Погроз, я про це ще раз кажу, не чув..,

– прокоментував директор телеканалу АТР Айдер Муждабаєв.

Саме Росія причетна до вбивства Бабченка – упевнені аналітики. Мовляв, він став черговою жертвою спецслужб країни агресора після Аміни Акуєвої, Павла Шеремета, Тимура Махаурі.

"Бабченко був одним із лідерів "свободної Росії". Це був журналіст дуже небезпечний для Путіна. Він блискуче писав про ту тоталітарну і терористичну владу, яку створив президент Путін в Російській Федерації",

– розповів редактор видання "Цензор.net" Юрій Бутусов.

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Аркадій Бабченко став персоною нон-грата в Росії після того, як висвітлював події на українському Донбасі і доводив, що саме Росія постачає бойовикам техніку і боєприпаси. Через погрози він змушений був виїхати з країни і оселився у Києві. Про злочини Кремля в Україні журналіст говорив публічно у своїй програмі на кримськотатарському телеканалі АТР.

Напередодні він востаннє написав на своїй сторінці у Фейсбук, пост-згадку, як він 4 роки тому мав летіти в одному вертольоті із українським Генералом Кульчицьким на початку війни, але його не взяли на борт. А вертоліт тоді збили терористи і всі, хто був на борту загинули. Бабченко написав, що цей день у нього другий день народження.

Нагадаємо, поліція склала фоторобот ймовірного вбивці журналіста Аркадія Бабченка.