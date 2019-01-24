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      Це ляпас місцевому самоврядуванню, – Садовий про заборону містам класти гроші на депозити

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      Садовий прокоментував заборону містам класти гроші на депозити
      Садовий прокоментував заборону містам класти гроші на депозити / Фото 24 каналу

      "Добра влада – та, яка не заважає". Міський голова Львова, кандидат у Президенти України Андрій Садовий переконаний – рішення Кабміну про заборону містам класти вільні кошти на депозити завдає серйозного удару по місцевому самоврядуванні.

      "Міста мають мати динаміку для розвитку. А я так бачу, що гроші міст багато кому "муляють", – заявляє Садовий.

      За його словами, у 2018 році Львів додатково отримав 57 мільйонів гривень за рахунок коштів, які місто розміщувало на депозитах.

      "Для розуміння – ці кошти зовсім не випадкові. Є чіткий бюджет – дохідна і витратна частина. І якщо видатки треба здійснити в серпні, а гроші вже є в квітні – то на тих два-три місяці ми гроші клали на депозит і отримували додатковий дохід. Потім, згідно з бюджетом, до останньої гривні ці кошти мають призначення. Можна зробити більше добрих справ", – наголошує міський голова.

      Нагадаємо, Міністерство фінансів заборонило містам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 23 січня.

      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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