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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Це маємо робити ми, а не Захід, – Рибачук розповів, як Україні перемогти Путіна

      138 Читать новость на русском
      Олег Рибачук / 24 канал

      Немає сумніву, що президент Росії Володимир Путін не хоче існування України як держави, рівнозначно, як він не хотів, щоб перемогла Помаранчева революція.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив політичний експерт, ексголова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

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      Він зазначив, що у Путіна  нього є одна річ, про яку говорять люди, які його знають, він дуже любить гроші й хоче пожити довше без проблем, економічних санкцій і судових справ у Гаазі.

      Тому він хоче, щоб ми розвалилися зсередини. Путін хоче через мінські домовленості зробити нас федерацією. Єдиний наш спосіб перемоги – це наша успішність і це розуміє і багато людей на Заході,
      – заявив Рибачук.

      "Тільки ми це маємо робити, а не Захід. І українська влада має це усвідомлювати. Ми можемо бути успішними тільки тоді, коли будуть умови для реалізації", – наголосив політичний експерт.

      Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Рибачуком:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія
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