Це не свято краси: у Парижі нагадали про справжню суть 8 березня (фото)

Напередодні Міжнародного жіночого дня на Ейфелевій вежі з'явився напис на підтримку руху, який захищає права жінок.

Ввечері 7 березня на вежі світився надпис "Maintenant On Agit", що у перекладі він означає: "Настав час діяти". Саме так називається французька організація, яка відстоює права жінок.

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Перед цим міністр культури Франції Франсуа Ніссен і мер Парижа Анн Ідальго виступили з промовою спільно з активістами організації, щоб підтримати рух в боротьбі з насильством щодо жінок.

Публикация от Corina Sanda (@corasanda) Мар 7, 2018 в 3:29 PST

Публикация от Anne Hidalgo (@annehidalgo) Мар 7, 2018 в 10:34 PST

Публикация от Eze Bridi (@ezebridi) Мар 7, 2018 в 3:15 PST

Публикация от Santiago Monfort (@santiagomonfort) Мар 7, 2018 в 2:30 PST