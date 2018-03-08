Це не свято краси: у Парижі нагадали про справжню суть 8 березня (фото)
02:59, 8 березня 2820 Читать новость на русском
Напередодні Міжнародного жіночого дня на Ейфелевій вежі з'явився напис на підтримку руху, який захищає права жінок.
Ввечері 7 березня на вежі світився надпис "Maintenant On Agit", що у перекладі він означає: "Настав час діяти". Саме так називається французька організація, яка відстоює права жінок.
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Перед цим міністр культури Франції Франсуа Ніссен і мер Парижа Анн Ідальго виступили з промовою спільно з активістами організації, щоб підтримати рух в боротьбі з насильством щодо жінок.
Джерело: 24 Канал
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