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СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Це закон не про реінтеграцію Донбасу, а про визнання окупації, – Бутченко

21:52, 19 січня 342 Читать новость на русском

Про те, як повернути Донбас не тільки фізично, але й ментально в інтерв'ю 24 Каналу розповіли письменник Максим Бутченко та співробітник київської організації "Центр UA", який два роки пробув в полоні "ДНР", Володимир Фомічов.

Максим Бутченко: Я вважаю, що закон про реінтеграцію Донбасу ухвалили значно пізніше, ніж мали б. І все ж, це закон не про реінтеграцію. Це закон про визнання окупації. Це зовсім різні речі. Як повернути цю територію (окуповані території Донецької та Луганської областей), там не прописано.

Читайте також: Закон не несе в собі ніяких механізмів відновлення територіальної цілісності України, – Сотник

Максим Бутченко: Разом з тим, це важливий для України крок (прийняття закону про реінтеграцію Донбасу), який дозволяє їй в подальшому апелювати і в судових установах, і в дипломатичних колах. І відповідно тим людям, які мешкають на окупованих територіях, як це не дивно, це в плюс. Тому що багато з них не розуміють, де вони перебувають. Вони наче і не Україна, і не "ДНР". Зараз же закон чітко визначає, що вони є громадянами України і залишаються ними, але під окупацією. Це дуже важливий момент. Психологічно, в першу чергу.

Володимир Фомічов: Це прекрасно, що певні речі починають називати своїми іменами. Бо, дійсно, на територіях, які ми, на жаль, не контролюємо, живуть громадяни саме України.

Більше – дивіться в інтерв'ю.

Теги: Новини України Новини політики Реінтеграція Донбасу Законопроект
Джерело: 24 Канал
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