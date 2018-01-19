Це закон не про реінтеграцію Донбасу, а про визнання окупації, – Бутченко

Про те, як повернути Донбас не тільки фізично, але й ментально в інтерв'ю 24 Каналу розповіли письменник Максим Бутченко та співробітник київської організації "Центр UA", який два роки пробув в полоні "ДНР", Володимир Фомічов.

Максим Бутченко: Я вважаю, що закон про реінтеграцію Донбасу ухвалили значно пізніше, ніж мали б. І все ж, це закон не про реінтеграцію. Це закон про визнання окупації. Це зовсім різні речі. Як повернути цю територію (окуповані території Донецької та Луганської областей), там не прописано.

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Максим Бутченко: Разом з тим, це важливий для України крок (прийняття закону про реінтеграцію Донбасу), який дозволяє їй в подальшому апелювати і в судових установах, і в дипломатичних колах. І відповідно тим людям, які мешкають на окупованих територіях, як це не дивно, це в плюс. Тому що багато з них не розуміють, де вони перебувають. Вони наче і не Україна, і не "ДНР". Зараз же закон чітко визначає, що вони є громадянами України і залишаються ними, але під окупацією. Це дуже важливий момент. Психологічно, в першу чергу.

Володимир Фомічов: Це прекрасно, що певні речі починають називати своїми іменами. Бо, дійсно, на територіях, які ми, на жаль, не контролюємо, живуть громадяни саме України.

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