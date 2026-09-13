Перший в Україні: на Київщині відкрили Центр допомоги дітям, які постраждали від насильства

На Київщині 11 вересня відкрили PANDA – центр захисту, адвокації та відновлення дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками. Це перший в Україні центр такого формату, де дитина та її родина можуть отримати комплексну допомогу в одному безпечному та дружньому до дитини просторі.

Відкриття центру відбулося за підтримки Київської обласної військової адміністрації. Подробиці засновники центру розповіли 24 Каналу.

Що відомо про особливості й діяльність центру?

Передусім засновники пояснили, що назва PANDA походить від англійських слів Protection AND Advocacy – "захист і адвокація". Вона відображає головну місію центру – захистити дитину, її безпеку та права й забезпечити необхідну підтримку на шляху до відновлення.

Були випадки, коли дитину допитували понад сто разів. Уявіть собі: більше ста разів дитина протягом років проходила через це. Це просто жахливо. Ми можемо змінити цю систему, і вона вже змінюється,

– зазначив Микола Кулеба, генеральний директор БО БФ Save Ukraine.



Відкриття PANDA на Київщині / Фото, надане 24 Каналу

PANDA працюватиме як пілотний проєкт громади та впроваджуватиме модель допомоги, побудовану навколо індивідуальних потреб і найкращих інтересів дитини.

У центрі зможуть координувати свою роботу психологи, соціальні працівники, юристи, медичні фахівці, представники правоохоронних органів і системи правосуддя.

Такий підхід дозволяє дитині та її родині не звертатися самостійно до великої кількості установ і не повторювати історію пережитого щоразу під час взаємодії з новим фахівцем.

Координація між службами допомагає зменшити ризик повторного травмування та забезпечити послідовний супровід – від першого звернення до відновлення і захисту прав дитини.

У PANDA діти та їхні родини зможуть отримати:

психологічну та соціальну підтримку;

юридичну допомогу та представництво інтересів дитини;

медичне консультування;

супровід під час слідства та судового процесу;

проведення необхідних процесуальних дій у спеціально облаштованих приміщеннях;

підтримку в межах індивідуальної програми відновлення.

За потреби дитина зможе тимчасово проживати у шелтері під час проходження програми відновлення. У ньому передбачено 30 ліжко-місць. Загальна спроможність центру – надавати допомогу до 500 дітям на рік.

Простір PANDA облаштований з урахуванням потреб дітей різного віку, а також принципів безбар'єрності та інклюзивності.

Усі приміщення спроєктовані так, щоб дитина, яка пережила сексуальне чи інше насильство, могла отримувати необхідну допомогу в безпечному, комфортному та дружньому середовищі.

Окрему роль у роботі PANDA відіграватиме взаємодія з правоохоронними органами та системою правосуддя. Модель центру передбачає, що необхідні процесуальні дії та слідчі заходи проводитимуться з урахуванням найкращих інтересів дитини та з мінімізацією ризику її повторної травматизації.

Досвід Child Rescue у допомозі дітям, які постраждали від сексуального насильства

PANDA створено на основі понад 20-річного досвіду Child Rescue у сфері захисту дітей. Організація допомагає дітям в Україні з 2005 року, надаючи спеціалізовану психологічну, соціальну та юридичну допомогу дітям, які постраждали від сексуального насильства та сексуальної експлуатації.

У межах програми Child Rescue комплексну допомогу вже отримали 185 дітей. У 18 справах суди винесли обвинувальні вироки, а кривдники отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

Досвід супроводу дітей, які пережили сексуальне насильство, захисту їхніх прав під час слідства та судового розгляду, а також багаторічна співпраця фахівців різних сфер стали професійною основою для створення PANDA.

Частина екосистеми Save Ukraine

PANDA створено в межах екосистеми сервісів Save Ukraine. Child Rescue є імплементаційним партнером Save Ukraine та реалізує спеціалізовану модель комплексної допомоги дітям, які постраждали від сексуального та інших форм насильства.

Ця допомога також стосується дітей, яких Save Ukraine рятує з тимчасово окупованих територій України та з Росії. Після повернення вони можуть потребувати широкого спектра послуг для подолання наслідків пережитого, зокрема психологічної, соціальної, юридичної та медичної допомоги.

PANDA доповнюватиме цю систему, надаючи спеціалізовану підтримку дітям, які пережили сексуальне насильство або стали його свідками.

Об'єднання досвіду, ресурсів і професійної експертизи організацій дозволяє створити простір, у якому дитина та її родина можуть отримувати необхідні послуги в одному місці, без необхідності самостійно координувати допомогу між різними установами.

PANDA також має стати прикладом взаємодії між державними структурами, місцевою владою та громадськими організаціями у сфері захисту дітей.

"Питання дітей не можна замовчувати і не можна робити вигляд, що цієї проблеми немає. Ми всі маємо працювати над тим, щоб діти жили гідно", – сказав Тимур Ткаченко, голова Київської ОВА.

Відкриття PANDA Центру є кроком до розвитку системи захисту дітей в Україні, у якій допомога організована навколо безпеки, гідності, потреб і найкращих інтересів кожної дитини.