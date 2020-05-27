У центрі Києва трактор мав робити ремонт, але провалився під асфальт: промовисте фото

У Києві 27 травня комунальний трактор провалився під асфальт. Саме він мав проводити ремонтні роботи, однак щось пішло не так.

Інцидент трапився у центрі Києві на вулиці Предславінській. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Київ Оперативний".

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Трактор мав би ремонтувати дорогу, однак сам провалився під асфальт. Користувачі у мережі активно відреагували на інцидент, зауваживши, що це просто "глибокий ремонт".

Асфальт дав зрозуміти трактору, що його краще не чіпати,

– написав користувач у фейсбуці.

Також у коментарях до фото користувачі стверджують, що трактор належить "Київводоканалу", і мав зняти шар асфальту для проведення аварійних робіт.