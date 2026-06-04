Пережив революції та Другу світову війну: росіяни знищили унікальний храм на Сумщині

У селі Юнаківка, що на Сумщині, російські війська знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці – пам'ятку національного значення. Цей храм також зображений на гербі Сумського району.

Про це повідомляє видання "Кордон.Медіа".

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Що відомо про зруйнований храм?

Храм, який зруйнували росіяни, звели у 1806 році, а будівництво тривало 13 років.

Це яскравий приклад архітектури доби раннього класицизму: будівлю виконали з цегли, оздобили колонами, а навколо центрального купола розташували чотири бані з круглими вікнами. Окремо на території комплексу була зведена дзвіниця.

Храм також зобразили на гербі Сумського району, який затвердили 31 січня 2001 року. На ньому пам'ятка постає на блакитному тлі – кольорі, який традиційно був притаманний для козацьких прапорів.

Герб Сумського району / Фото: Сумська районна рада

За понад 200 років свого існування храм пережив революції та Другу світову війну, а згодом тривалий час перебував на реставрації.

Як розповів архітектор і активіст Ігор Титаренко, до повномасштабного вторгнення церква продовжувала функціонувати у підвальному приміщенні, так званій "зимовій церкві".

Варто зазначити, що в 2024 році церква вже зазнавала пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Тоді навколо споруди згоріли дерев'яні риштування, було проламано один із куполів, а також обсипалася дзвіниця й верхівки башт поруч.

Нагадаємо, 1 червня російські війська також вдарили по Сумщині. У той день російський безпілотник атакував лікарню в Конотопі.

Як повідомляла місцева влада, це було не падіння "Шахеда", а цілеспрямований удар по медзакладу. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.