2 листопада 2026 року Держспецзв'язку додала до переліку 243 позиції від 21 російської підсанкційної компанії. Загалом у переліку тепер 2637 позицій. Більшість нових записів стосується засобів зв'язку та радіообладнання. Серед них є базові станції, маршрутизатори й радіомодеми. До переліку також увійшли засоби автентифікації JaCarta. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Де діє заборона

Частина четверта статті 4 Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" забороняє застосовувати продукти з переліку на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури та в системах, де обробляють державні інформаційні ресурси, службову інформацію або відомості, що становлять державну таємницю. Це стосується й приватних операторів таких об'єктів, а також обладнання й програм, які підрядники застосовують у відповідних системах замовника.

Для енергетичної компанії з кількома майданчиками це означає, що кожен випадок треба оцінювати окремо. Якщо маршрутизатор працює на об'єкті критичної інформаційної інфраструктури, заборона діє. Якщо та сама модель працює в офісній мережі поза межами дії цієї норми, слід окремо перевірити, чи є інші санкційні обмеження щодо продукту або контрагента та які вимоги передбачає договір.

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Що перевіряти під час інвентаризації

Під час інвентаризації необхідно звірити з переліком назви програм, моделі обладнання та правовласників. У реєстрі зазначте, у якій системі працює компонент, яку функцію він виконує та хто його обслуговує.

Якщо в договорі фігурує лише "комплекс зв'язку" або "послуги з адміністрування", попросіть постачальника надати специфікацію. Окремі пристрої й програми, які постачальник встановив у складі комплексу, можуть бути зазначені саме там.

Як врахувати оновлення в закупівлях та договорах

У пропозиції постачальника мають бути назви програм, виробники та моделі обладнання. Звірити їх із переліком варто під час оцінки пропозиції, а потім ще раз під час приймання. Між цими етапами перелік може змінитися, а постачальник може запропонувати іншу комплектацію. Таку перевірку варто передбачити й для оновлень, які додають до системи нові програмні компоненти.

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Якщо продукт внесли до переліку після поставки, почніть із чинного договору. Перевірте, що сторони погодили щодо гарантії, технічної підтримки, зміни специфікації та припинення договору. У нових договорах варто заздалегідь визначити, у який строк постачальник має повідомити про обмеження, хто добирає сумісну заміну та хто платить за перенесення налаштувань, випробування й підключення.

Заміна обладнання та ризик простою

Єдиного перехідного терміну для заміни законодавство не встановлює. Якщо порушення виявлять під час державного контролю, власнику системи можуть видати припис і визначити в ньому строк усунення порушення. Якщо заборонений компонент працює в системі, на яку поширюється обмеження, слід визначити відповідального за заміну та з'ясувати, які роботи можна провести до перемикання.

Якщо через маршрутизатор працює диспетчерський зв'язок, у кошторисі слід передбачити перевірку сумісності з рештою мережі, підготовку резервного каналу й випробування перемикання. Результати випробувань покажуть, чи можна виконати заміну під час планового обслуговування. Листування з постачальником і акти випробувань допоможуть підтвердити, які роботи підприємство виконало та коли.

План заміни варто звірити з термінами дії договорів на обслуговування. Якщо договір скоро продовжуватимуть, саме час погодити з підрядником, хто супроводжуватиме перемикання і з якої дати підтримка поширюватиметься на нове обладнання.