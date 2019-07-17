"Ціль знищена однозначно": українські бійці розгромили вогневу позицію російських мінометників

Від початку доби ворог на Донбасі шість разів порушив режим припинення вогню. Проросійські збройні формування обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українська армія відповідає на кожен серйозний обстріл російських терористів. Іноді – надзвичайно вдало та влучно. Днями один з підрозділів Об'єднаних Сил знищив ворожу во

Злітну смугу аеропорту імені Прокоф'єва видно неозброєним оком. Тихо тут не було ніколи – від самого початку війни.

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По характеру стрільби досвідчені воїни роблять висновок, що проти них воюють не місцеві, а російські регулярники.

БМП-2 виходить, буквально 2-3 хвилини відпрацьовують і йдуть. Відповідно, вони думають, що ми відкриємо свої вогневі позиції. І в цей час арта чекає, що ми відкриємося. Ми, ввідповідно, не відкриваємо. Потім вони починають відкривати свої міномети. У них не виходить, тому ми їх самі палимо,

– розповів військовослужбовець ЗСУ "Дозор".

Власне, так днями і сталось. Вогневу позицію російських мінометників виявили точно і швидко. Одним влучним пострілом її було знищено.

"Відповідь була достойна. Звісно, ці дані будуть опрацьовуватися тими, кому належно. Ми можемо сказати тільки те, що наш батальйон, наша бригада роблять все, що можливо. Ціль знищена однозначно! Бачили не тільки ми! Всі! Я думаю, що декілька цілей, але про одну ми говоримо цілком чітко", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Олексій.



Позиції на околицях окупованого Донецька