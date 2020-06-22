Ціну на газ для населення знову знизили: вартість у червні
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення у червні майже на 6% у порівнянні з травнем. Тепер кубометр газу коштує 2,14 гривні.
Про зниження вартості природного газу для населення повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
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Ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижча, ніж у травні 2020 року,
– йдеться у повідомленні.
Один кубометр палива коштуватиме 2,14 гривні (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). У травні було – 2,28 гривні.
Ціна на газ для населення у червні 2020 / Скриншот зі сайту "Нафтогазу"
Цікаво, за рік вартість газу в Україні скоротилася майже на 2 третини.
Падіння цін на газ: що відомо
- Зниження тарифів на газ у "Нафтогазі" прогнозували й раніше. У квітні ціни впали на 15%, а у травні на 21%. Причина – фінансова криза, викликана пандемією коронавірусу.
- Раніше глава правління компанії Андрій Коболєв пояснював, що у ситуації, коли постачальники не мають куди збувати товар, а нафта мала від'ємну вартість, ціна лише продовжуватиме знижуватися.