"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення у червні майже на 6% у порівнянні з травнем. Тепер кубометр газу коштує 2,14 гривні.

Про зниження вартості природного газу для населення повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Читайте також Сподіваємося вийти на новий рекорд у кінці сезону, – Коболєв про запаси газу у сховищах

Ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижча, ніж у травні 2020 року,

– йдеться у повідомленні.

Один кубометр палива коштуватиме 2,14 гривні (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). У травні було – 2,28 гривні.



Ціна на газ для населення у червні 2020 / Скриншот зі сайту "Нафтогазу"

Цікаво, за рік вартість газу в Україні скоротилася майже на 2 третини.

Падіння цін на газ: що відомо