06:32
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, 23 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, 23 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Що буде з цінами на пальне в Україні

      401 Читать новость на русском
      Що буде з цінами на пальне в Україні?
      Що буде з цінами на пальне в Україні? / Фото з відкритих джерел

      Колишній заступник директора "Укртранснафти" пояснив 24 каналу, від чого будуть залежити ціни на бензин найближчим часом.

      Білорусь з 23 квітня призупинила експорт до України бензину і дизпалива через неякісну нафту з Росії. Росія встановлює заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів. Нафта дорожчає на тлі можливих санкцій проти Ірану. Як всі ці події вплинуть на українських водіїв і ціни на бензин – 24 каналу пояснив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

      Читайте також: Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук

      Він зазначив, що наразі спостерігається зростання ціни на паливо, на тлі підвищення ціни на нафту. Гончар зауважив, що схожа ситуація в країні відбувалася минулого року, коли ціна на нафту зросла майже до 80 доларів за барель. Він наголосив, що ціна на пальне в Україні падає через якийсь час після зниження цін на нафту.

      Ми маємо можливість робити альтернативні постачання нафти і нафтопродуктів, хоча, безперечно, це буде дорожче. Зростання цін матиме місце, але воно не буде аж таке карколомне,
      – заявив Михайло Гончар.

      Він також відзначив міцну позицію гривні на сьогодні та додав, що у разі, якщо стабільність гривні спостерігатиметься і надалі, то ціна на бензин може зрости на кілька гривень, але не більше.

      "Якщо відбудуться якісь дії із валютним курсом на тлі всіх цих розборок із "Приватбанком", якщо відбудеться падіння гривні до долара, то зростання цін буде більш серйозним", – додав Гончар.

      Зокрема він зазначив, що ціна на пальне в Україні не так сильно залежить від того, що відбувається у Росії, а більше залежить від ситуації на глобальному ринку, від цін на нафту і від того, що відбувається на фінансовому ринку в Україні.

      бензин, нафта, ціна на пальне
      Ціни на пальне на автозаправках України станом на 23 квітня

      blog_ava
      Переїзд АП з Банкової коштуватиме десятки мільйонів доларів, – Шимків
      сьогодні
      912
      Теги: Новини України Нафта Гроші Пальне
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президент или парламент: чья роль важнее в Украине
      сьогодні , 00:45 Президент или парламент: чья роль важнее в Украине
      Павло Казарін 308
      Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      23 квітня , 23:35 Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      Леонід Остальцев 262
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      23 квітня , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 417
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      23 квітня , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      1090
      Головні новини 23 квітня: ЦВК підрахувала 100% голосів і новий голова податкової служби
      23 квітня , 22:00 Головні новини 23 квітня: ЦВК підрахувала 100% голосів і новий голова податкової служби
      1558
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук