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      Ціна на газ буде меншою, якщо вийде подолати кризу, – Гончарук

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      Гончарук сподівається на зменшення ціни на газ для населення / Getty Images

      Ціна на газ для населення в Україні може бути меншою, якщо переговори з Росією про контракт щодо транзиту газу завершаться успішно. На сьогодні ж ціни на газ для споживачів максимальні.

      "Думаю, що на наступному тижні, а можливо, вже і на цьому будуть перші новини... І ми отримаємо істотний прогрес... Ціна вже зараз менша, ніж у минулому році, якщо ви подивитеся на платіжку. І буде ще меншою, якщо у нас вийде подолати кризу, пов'язану з припиненням контракту", – сказав в ефірі телеканалу "Інтер" Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Важливо: Україна та Росія домовилися про транзит газу через українську територію

      Він наголосив, що Україні потрібен транзит газу з Росії до Європи через свою територію, оскільки це дозволить значно знизити вартість газу для споживачів.

      Що відомо про контракт щодо транзиту газу

      21 грудня Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України до Європи та врегулювання взаємних вимог. Деталі цих перемовини оприлюднять 21 грудня. Зауважимо, що протокол – це ще не укладений контракт на транзит газу.

      Росія також погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу у газовій справі.

      Чинний контракт щодо транзиту газу спливає 31 грудня 2019 року. Передбачається, що новий контракт Україна та Росія підпишуть терміном на 5 років.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Газовий контракт Газ Ринок газу Тарифи на газ Комунальні послуги Олексій Гончарук Україна – Росія
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