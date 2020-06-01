Ціни на електроенергію з МВФ не обговорюють, – Марченко
Ціни на електроенергію не обговорюються у новій програмі з МВФ. Наразі Міжнародний валютний фонд підтримує політику уряду України щодо тарифів.
Питання тарифів у новій програмі немає
У програмі Stand-by питання тарифоутворення не підіймають. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.
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Зобов'язання України, які були в попередній програмі і не були виконані, нікуди не поділись, а перейшли в нову.
Зараз змінюється глава місії в Україні. Замість Рона ван Родена буде Іванна Владкова-Холлар. Зобов'язання за такими напрямками, як антикорупція, банківська система, правосуддя і суди, єдина юрособа – залишаються тими самими,
– зазначив Марченко.
Що відомо про нову програму МВФ
- 5 червня 2020 року МВФ має затвердити програму Stand-by для України.
- За 18 місяців Україна має отримати 5 мільярдів доларів у три етапи.
- Перший транш – 1,9 мільярда доларів має надійти вже через кілька днів після підписання угоди.
- Ці гроші Київ планує використати на підтримку бюджету та платіжного балансу.