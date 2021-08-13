Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кіловат-годин на місяць, тарифи залишаються без змін.

До теми Уряд знижує тарифи на електроенергію для українців

Загалом кількість домогосподарств в Україні, згідно з останніми даними Держкомстату за 2020 рік, сягає близько 15 мільйонів.

Якщо вірити інформації, котру вчора озвучили на засіданні уряду, то 80% з них споживає щомісяця до 250 кВт-годин. електроенергії.

Враховуючи, що зниження вартості для такої категорії населення має 0,24 гривні за 1 кіловат-годину, то кожна родина (близько 12 мільйонів домогосподарств) зекономить максимум 60 гривень щомісяця, а енергоринок недоотримає 900 мільйонів гривень.

Хоча я маю сумнів щодо втрат на цю суму. Швидше варто очікувати подальшого підвищення промислового тарифу на електроенергію (сьогодні він становить від 2,4 гривні до майже 4,5 гривні залежно від об'єму споживання) та більш жорсткої верифікації субсидіянтів. Влада компенсатори знайде в будь-якому випадку.

Але в будь-якому разі в умовах загальної заборгованості на енергоринку, яка сягнула станом на кінець липня цього року понад 53 мільярдів гривень мінус 900 мільйонів, це невелика втрата. Так само, як і не велика вигода для населення. Бо насправді ніякої вигоди, ніякого зниження ціни на електроенергію так і не відбулося.

Чому?

Пропоную розібратися.

В кінці 2020 року Кабінет міністрів України з 1 січня скасував до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кіловат-годин електроенергії у розмірі 0,9 гривні / кіловат-годин і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 гривні /кВт-годин.

А далі кожного разу продовжував дію цього рішення. Допоки Зеленський не дав команду знизити тариф.

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Але зниження відбулося від ціни 1,68 гривні.

Рахуймо.

При скасуванні пільгового тарифу кожне домогосподарство додатково почало сплачувати за спожиту електроенергію 78 гривень щомісяця. (1,68 – 0,9 = 0,78 гривні х 100 кіловат-годин = 78 гривень)

Нині ж 12 мільйонів домогосподарств теоретично матимуть змогу сплачувати на 60 гривень менше. Тобто відбулося не здешевлення, а збереглося здорожчання на 18 гривень за перші 100 кіловат-годин в порівнянні з 31.12.2020 року. Як мінімум.

Крок вперед – два назад.