Ціни на пальне стрімко летять вгору: на АЗС утворилися величезні черги
- Ціни на пальне в Україні різко зросли через загострення ситуації на Близькому Сході, що спричинило довгі черги на АЗС.
- Наразі ціни на бензин та дизельне паливо значно відрізняються залежно від регіону та мережі АЗС.
На тлі загострення ситуації на Близькому Сході в Україні стрімко зросли ціни на пальне, а на автозаправних станціях із самого ранку утворилися довгі черги.
Що відбувається з цінами на бензин та яка насправді зараз ситуація на АЗС – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Українці масово скуповують пальне?
Станом на 4 березня ціни на пальне у Києві значно різняться.
- за літр А-95 доведеться заплатити від 63,99 до 73,99 гривні;
- за літр преміального Pulls 100 – від 78,99 до 80,99 гривні.
Вартість дизельного пального також зросла: нині літр коштує в середньому від 63,99 до 73,99 гривні. Водночас цінники на заправках відрізняються залежно від регіону та конкретної мережі АЗС.
За словами очевидців, найбільші черги утворилися саме зранку: вочевидь, українців непокоїть подальше потенційне зростання цін.
Паніка? Черги від ранку на усіх АЗС. Мені це дуже нагадує окупацію... Коли бензин був по скажених цінах і черги кілометрові…
– написала одна з користувачок соцмережі Threads.
Українці публікують кадри з АЗС: дивіться відео
У Києві черги утворилися днем раніше, ще ввечері 3 березня: вже тоді тенденція до зростання цін на пальне була очевидною.
Ситуація в Києві: дивіться відео
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив, що ескалація військового конфлікту на Близькому Сході сколихнула нафтовий ринок. Наразі рух танкерів через Ормузьку протоку ускладнився, а один із найбільших НПЗ у світі зупинився.
Ситуація на АЗС в різних регіонах / Фото: соцмережі
Зростання цін також сколихнуло Європу
Проблеми з бензином уже виникли в європейців. Зокрема, зростання цін на пальне відчули в Німеччині, а великі концерни попередили про подорожчання ще на 2 – 3%.
Тож громадяни кинулися активно поповнювати запаси, утворивши на заправках довгі черги. Наприклад, ще 27 лютого літр Super E10 коштував 1,780 євро, 1 березня – 1,791 євро, а 2 березня – 1,830 євро.