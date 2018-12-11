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      Тарифи на опалення зросли ще в кількох містах України

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      Ціни на газ зросли ще в кількох містах України
      Ціни на газ зросли ще в кількох містах України / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 11 грудня, Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифів на теплопостачання для ще шести міст України.

      Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на засіданні.

      Читайте також: Чому в Україні підвищили тарифи на газ: Порошенко пояснив ситуацію

      Тариф на виробництво теплової енергії підвищено для:

      1. "Вінницяміськтеплоенерго" – на 20%;
      2. "Міськтепловодоенергія" (Хмельницька область) – на 18%;
      3. "Рівнетеплоенерго" – на 18%;
      4.  "Хмельницьктеплокомуненерго" – на 19%;
      5.  "Черкаситеплокомуненерго" – на 18%;
      6.  "Черкаське хімволокно" – на 21%;
      7.  "Євро-реконструкція" (Київська область) – на 10%;
      8.  "Фірма ТехНова" (Чернігівська область) – на 10,8%.

      У НКРЕКП повідомили, що підвищення цін не вплине на розмір субсидій для українських родин.

      "Ми не допустили необґрунтованого завищення тарифів. Відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсотку зростання вартості газу — 23,5%. Водночас для споживачів бюджетної сфери нам вдалося знизити тарифи до 22%"Нові тарифи набувають чинності з 1 січня 2019 року", – заявили у НКРЕКП.

      Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні зросли тарифи на газ на 23,5%. Таким чином, відтепер кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубічних метрів, а для підприємств теплокомуненерго – 8361,85 гривні.

      Чому в Україні зростають ціни на газ: дивіться відео

       

       

      Теги: Новини України Тарифи на газ Тарифи комунальні послуги Вінниця Новини Хмельницького Рівне Новини Черкас Новини Києва Новини Чернігова Гроші
      Джерело: 24 Канал
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