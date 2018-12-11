Тарифи на опалення зросли ще в кількох містах України

У вівторок, 11 грудня, Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифів на теплопостачання для ще шести міст України.

Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на засіданні.

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Тариф на виробництво теплової енергії підвищено для:

"Вінницяміськтеплоенерго" – на 20%; "Міськтепловодоенергія" (Хмельницька область) – на 18%; "Рівнетеплоенерго" – на 18%; "Хмельницьктеплокомуненерго" – на 19%; "Черкаситеплокомуненерго" – на 18%; "Черкаське хімволокно" – на 21%; "Євро-реконструкція" (Київська область) – на 10%; "Фірма ТехНова" (Чернігівська область) – на 10,8%.

У НКРЕКП повідомили, що підвищення цін не вплине на розмір субсидій для українських родин.

"Ми не допустили необґрунтованого завищення тарифів. Відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсотку зростання вартості газу — 23,5%. Водночас для споживачів бюджетної сфери нам вдалося знизити тарифи до 22%"Нові тарифи набувають чинності з 1 січня 2019 року", – заявили у НКРЕКП.

Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні зросли тарифи на газ на 23,5%. Таким чином, відтепер кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубічних метрів, а для підприємств теплокомуненерго – 8361,85 гривні.

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