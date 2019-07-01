17:19
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Сигарети серйозно подорожчають в Україні: чому і на скільки

      1073 Читать новость на русском
      Ціни на сигарети знову зростуть
      Ціни на сигарети знову зростуть / www.diktafoni.com

      З 1 липня 2019 року в Україні подорожчають сигарети, а все через підвищення на 9% ставки акцизного податку на тютюнові вироби.

      Такі зміни ввела Верховна Рада у Податковий кодекс перед прийняттям державного бюджету на 2019 рік.

      Цікаво! Чому в Україні зросла інфляція і що подорожчало

      Відтепер пачка сигарет в середньому коштуватимуть на 2-3 гривні дорожче.

      Згідно з прогнозом Нацбанку, у 2019 році зростання цін на тютюнову продукцію очікується на рівні 19%. Що цікаво, буде це відбуватись з прискореними темпами через підвищення ставок акцизних зборів.

      Що таке акцизний податок?Різновид непрямих податків на товари і послуги, які включено до цін або тарифів. Акцизним податком обкладається така продукція, яка завдає особливої ​​шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу. До таких товарів належать, зокрема, алкогольні напої, сигарети, нафтопродукти, легкові машини.

      Що і наскільки подорожчало в Україні з початку 2019 року – читайте у матеріалі 24 каналу

      blog_ava
      7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      сьогодні
      7455
      Теги: Новини України Бюджет-2019 Тютюн Ціни Податки Бюджет Податковий кодекс
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пригоди бравого депутата Швейка, або Що партії планують робити з війною та куди тримають курс?
      сьогодні , 17:00 Пригоди бравого депутата Швейка, або Що партії планують робити з війною та куди тримають курс?
      Центр UA 66
      Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      сьогодні , 16:00 Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      Уляна Корицька 234
      Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      сьогодні , 15:15 Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      Дмитро Снєгирьов 236
      Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      сьогодні , 15:04 Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      Євгенія Мазур 4515
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18379
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук