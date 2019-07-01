Сигарети серйозно подорожчають в Україні: чому і на скільки

З 1 липня 2019 року в Україні подорожчають сигарети, а все через підвищення на 9% ставки акцизного податку на тютюнові вироби.

Такі зміни ввела Верховна Рада у Податковий кодекс перед прийняттям державного бюджету на 2019 рік.

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Відтепер пачка сигарет в середньому коштуватимуть на 2-3 гривні дорожче.

Згідно з прогнозом Нацбанку, у 2019 році зростання цін на тютюнову продукцію очікується на рівні 19%. Що цікаво, буде це відбуватись з прискореними темпами через підвищення ставок акцизних зборів.

Що таке акцизний податок?Різновид непрямих податків на товари і послуги, які включено до цін або тарифів. Акцизним податком обкладається така продукція, яка завдає особливої ​​шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу. До таких товарів належать, зокрема, алкогольні напої, сигарети, нафтопродукти, легкові машини.

Що і наскільки подорожчало в Україні з початку 2019 року – читайте у матеріалі 24 каналу