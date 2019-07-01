Сигарети серйозно подорожчають в Україні: чому і на скільки
З 1 липня 2019 року в Україні подорожчають сигарети, а все через підвищення на 9% ставки акцизного податку на тютюнові вироби.
Такі зміни ввела Верховна Рада у Податковий кодекс перед прийняттям державного бюджету на 2019 рік.
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Відтепер пачка сигарет в середньому коштуватимуть на 2-3 гривні дорожче.
Згідно з прогнозом Нацбанку, у 2019 році зростання цін на тютюнову продукцію очікується на рівні 19%. Що цікаво, буде це відбуватись з прискореними темпами через підвищення ставок акцизних зборів.
Що таке акцизний податок?Різновид непрямих податків на товари і послуги, які включено до цін або тарифів. Акцизним податком обкладається така продукція, яка завдає особливої шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу. До таких товарів належать, зокрема, алкогольні напої, сигарети, нафтопродукти, легкові машини.
Що і наскільки подорожчало в Україні з початку 2019 року – читайте у матеріалі 24 каналу