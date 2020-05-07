Чому дешевшають українські овочі та як довго це триватиме

Наразі вартість вітчизняних ранніх овочів нижча ніж минулоріч. Це не може не радувати покупців. Проте як довго ще ми зможемо недорого купувати огірочки, помідори, редьку – питання.

Що впливає на вартість української городини та чи не буде різкого стрибка цін, – журналіст 24 каналу розпитала у економістів.

Зменшення доходів і попиту

Столичні базари потроху повертаються до роботи, після запровадженого в березні карантину. Хоч влада й дозволила їм працювати, проте відкритись ризикнули не всі ятки. Багато хто вирішив кілька днів зачекати. Підприємці, які почали працювати, скаржаться на те, що покупців замало.

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Хоч на весь базар працює лише дві ятки, але покупців дуже мало, а все через нестачу грошей. Не секрет, багато хто залишився без роботи. Минулого року все коштувало дорожче, але купували більше,

– скаржиться підприємиця з Києва.

Натомість ціни на овочі нового врожаю нижчі за минулорічні. Сьогодні можна купити редьку та "молоду" капусту по 20 гривень за кіло, огірки – в середньому 30, помідори – 35, картоплю – 35-55 в залежності від розміру. Свіжа петрушка, кріп, зелена цибуля, кінза, шпинат, салат, щавель обійдуться в 15 гривень за 100 грамів. На гуртових базарах можна було б на закупівлях зекономити, але дістатись до них, не маючи власного транспорту, – фактично неможливо.



Базари поступово відкриваються / Фото 24 каналу

Економіст Борис Кушнірук, говорячи про ціни на "молоді" українські овочі зауважує, що часто їх вартість залежить від природних умов, проте є й інші фактори.

Падіння доходів населення призводить до зниження попиту, тому виробники змушені зменшувати ціни. Окрім того, певні витрати справді скоротились (пальне, газ), що дало можливість підприємцям знизити ціни,

– розповідає Борис Кушнірук.

Таким чином, не всі українці можуть дозволити собі купити молоді овочі, тоді як минулорічний врожай все ж коштує дешевше. Приміром, за кіло старої капусти правлять 5 гривень, а молодої 20. Аналогічна ситуація з картоплею від 16-20 гривень за кіло минулорічного врожаю, до 35-55 цьогорічного.

В очікуванні постійних клієнтів

Економіст Олег Пендзин вважає, що причин повільнішого зростання цін у порівнянні з минулим роком – багато. Передовсім, це різке зменшення загального попиту на городину.

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Сьогодні у світі, зокрема й в Україні, величезна кількість покупців овочів "відсіялась". Йдеться про ресторани, кафе, вуличних торговців їжею, заклади швидкого харчування тощо. Вони створювали попит не лише на овочі, фрукти, а й м'ясо та іншу продукцію.

В зв’язку із карантином всі ці заклади зупинили роботу і перестали закуповуватись. В результаті, загальний обсяг співвідношення попиту і пропозиції зменшився, а ціна на продукцію росте не тими темпами, коли був повномасштабний попит,

– пояснює Олег Пендзин.



За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу

До речі, це стосується не лише України, бо світові ціни на продовольство падають. Лідером є рослинні олії, цукор, вартість яких знизились на 10%, зернові – 3%. Таким чином, повільніше проїдається врожай минулого року.

Водночас, за час карантину чимало покупців переорієнтувались на маркети, адже їх продукцію можна купувати онлайн.

Але там трошки інша політика: вони, здебільшого, орієнтуються на імпорт. Ситуація така, що через падіння попиту від закладів громадського харчування ціни на продовольство або стабілізувались, або падають, а якщо й ростуть, то не тими темпами як це відбувалось минулоріч.

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Олег Пендзин переконує, що ця ситуація є абсолютно тимчасовою. Коли знімуть карантинні правила і з’явиться доступ до закладів громадського харчування, тоді ми побачимо повернення попиту і минулорічну динаміку. Проте, вірогідніше за все, кафе та ресторани повноцінно запрацюють тоді, коли вже підуть овочі з відкритого ґрунту, тому попит, який традиційно є наприкінці квітня-початку травня ми вже пропустили.

Оскільки скоро вже літо, то ціни на городину знижуватимуться. Це стосується наших овочів. Щодо імпорту, якщо буде дестабілізація ситуації і стрибне валюта, тоді це може викликати здорожчання продукції,

– зауважує Борис Кушнірук.

Натомість, Олег Пендзин вважає, що ціни на продовольство можуть зрости наприкінці року, коли піде новий врожай, непосаджений багатьма. Аграрії вже говорять про мінус 15% зернових, та 10% падіння в цілому по ринку, у світі буде зростання вартості продовольства. Тому в кінці року нас чекає серйозне зростання цін.