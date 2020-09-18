Антикорупціонер Віталій Шабунін відреагув на заяви керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо безвізового режиму. Раніше депутат запевнив, що в умовах безвізового режиму України з ЄС немає нічого про САП.

Шабунін вважає, що такі заяви Арахамії є або повним невіглаством, або цинічною брехнею. Про це керівник "Центру протидії корупції" написав у своїй колонці на "Українській правді".

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Антикорупціонер підкреслив, що Угода про асоціацію України та ЄС – це не тисячі документів, а один. Він передбачає поглиблену співпрацю України та Євросоюзу, насамперед – в економічній та політичній сферах.

Що сказав Арахамія:



"У нас є асоціація з ЄС – там сотні, а то й тисячі ратифікованих документів. Там ніякого САП немає. Там є незалежність антикорупційної структури. Ми це підтримуємо і будемо цього дотримуватися".

"Про антикорупційні органи там не йдеться. Є лише згадка, що сторони боротимуться з корупцією. Проте безпосередньо безвізового режиму цей документ не стосується", – наголосив керівник "Центру протидії корупції".

Що варто знати про безвіз: пояснення Шабуніна

Антикорупціонер пояснив, що діалог щодо лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом – це окремий процес. Він стартував ще восени 2008 року. А вже у 2010 році був затверджений візової лібералізації.

Там були пункти, зокрема, про обов'язковість боротьби з корупцією, а також затверджувалися необхідні для цього кроки, Однією з умов отримання безвізу з ЄС було саме створення САП, зауважив Шабунін.

За його словами, на початку 2015 року Україна взяла на себе зобов'язання створити незалежну антикорупційну інфраструктуру. А наприкінці цього ж року – забезпечити незалежність САП.

А тепер найголовніше. При оцінці виконання цих зобов'язань у 2020 році ЄС зауважив, що наявний конкурс на обрання голови САП може порушувати вимогу візової лібералізації, тому рекомендував виправити процедуру призначення,

– наголосив Шабунін.

Він також додав, однією з вимог МВФ для надання кредитів Україні було створення та незалежне функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема незалежна процедура відбору її керівництва.

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