Коротко про головне, в контексті загрози російського нападу:
- Отримуємо транш МВФ на $700 мільйонів, а також подовження поточної програми з МВФ до наступного року.
До теми Чи є російська загроза стимулом для українських реформ
Це стабілізує нас фінансово, адже російське бряцання зброєю відлякує інвесторів і нам важче залучати кошти.
- США запроваджують нові санкції щодо "Північного Потоку-2".
Важливий сигнал росіянам про готовність Заходу вдарити по них економічно у разі відкритої агресії проти України.
- Як всередині України, так і на міжнародній арені нарешті чітко звучить та обговорюється тема російської військової загрози проти нас.
Українців це згуртовує і робить менш вразливими для російських інформаційних атак. Західні політики дають все чіткіші меседжі про готовність покарати росіян у разі агресії.
Всі ці речі підвищують для Росії вартість можливої атаки на Україну та знижують ймовірність цієї атаки.