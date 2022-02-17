Водночас зроблені урядом минулого року кроки з виправлення ситуації вже дали свої позитивні результати. Втім парламенту та Кабінету Міністрів потрібно об'єднати зусилля щодо інтенсифікації реформи залізничного транспорту та покращення якості та безпеки перевезення пасажирів.

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"Завдяки роботі ТСК та ініціативному підходу нової команди Міністерства інфраструктури України вдалося підвищити тарифи на вантажні перевезення, що дасть УЗ можливість вже цього року отримати плюс 14 мільярдів гривень. Ще на 4 мільярди гривень менше УЗ витратить завдяки запровадженню прямих контрактів на закупівлю електроенергії", – зазначила голова Тимчасової слідчої комісії Юлія Гришина.

В "Укрзалізниці", своєю чергою, так прокоментували ухвалення звіту ТСК у Верховній Раді: "АТ "Укрзалізниця" детально опрацьовує усі пропозиції щодо покращення роботи компанії, представлені у звіті тимчасової слідчої комісії парламенту, а також опрацьовує всі можливості для врегулювання спірних питань, які накопичувалися в роботі "Укрзалізниці" за усі попередні роки".

Серед іншого, в УЗ звернули увагу на рекомендацію ТСК повернути питання реформування залізничного транспорту України до поля зору уряду. В "Укрзалізниці" з такою думкою згодні і зазначають, що це питання було і мало бути у полі зору уряду як єдиного акціонера та представника народу України.

Крім того, уряд призначив відповідальних осіб – нову професійну наглядову раду, яка складається з незалежних членів, що обираються на прозорому конкурсі, а також з представників держави в наглядовій раді,

– додали в УЗ.

Нагадаємо, до реформування Укрзалізниці приєдналася також інфраструктурна програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Заступник керівника Офісу Президента та координатор програми Кирило Тимошенко раніше повідомив, що у цьому напрямі лише у 2022 році заплановано відремонтувати 750 кілометрів колій, виробити не менше 100 нових пасажирських вагонів та реконструювати 30 пасажирських платформ.