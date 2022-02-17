В то же время предпринятые правительством в прошлом году шаги по исправлению ситуации уже дали свои положительные результаты. Впрочем, парламенту и Кабинету Министров нужно объединить усилия по интенсификации реформы железнодорожного транспорта и улучшению качества и безопасности перевозки пассажиров.

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"Благодаря работе ВСК и инициативному подходу новой команды Министерства инфраструктуры Украины удалось повысить тарифы на грузовые перевозки, что даст возможность УЗ уже в этом году получить плюс 14 миллиардов гривен. Еще на 4 миллиарда гривен меньше УЗ потратит благодаря внедрению прямых контрактов на закупку электроэнергии", – отметила председатель Временной следственной комиссии Юлия Гришина.

В "Укрзализныце", в свою очередь, так прокомментировали принятие отчета ВСК в Верховной Раде: "АО "Укрзализныця" детально прорабатывает все предложения по улучшению работы компании, представленные в отчете временной следственной комиссии парламента, а также прорабатывает все возможности для урегулирования спорных вопросов, которые накапливались в работе "Укрзализныци" за все предыдущие годы".

Среди прочего, в УЗ обратили внимание на рекомендацию ВСК вернуть вопрос реформирования железнодорожного транспорта Украины в поле зрения правительства. В "Укрзализныце" с таким мнением согласны и отмечают, что этот вопрос был и должен быть в поле зрения правительства как единственного акционера и представителя народа Украины.

Кроме того, правительство назначило ответственных лиц – новый профессиональный наблюдательный совет, который состоит из независимых членов, избираемых на прозрачном конкурсе, а также из представителей государства в наблюдательном совете,

– добавили в УЗ.

Напомним, к реформированию Укрзализныци присоединилась также инфраструктурная программа президента Владимира Зеленского "Большое строительство". Заместитель руководителя Офиса Президента и координатор программы Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в этом направлении лишь в 2022 году запланировано отремонтировать 750 километров путей, выработать не менее 100 новых пассажирских вагонов и реконструировать 30 пассажирских платформ.