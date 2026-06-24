Удар по центру космічного зв'язку "Дубна": пошкодження видно із супутника

Сили оборони України 22 червня завдали ударів по російському Центру космічного зв'язку "Дубна". Внаслідок ударів на території об'єкта фіксують пошкодження.

Про це повідомила Exilenova+.

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Які наслідки ураження ЦКС?

Оприлюднені дані свідчать, що внаслідок атаки було пошкоджено найбільший центр космічного зв'язку у Росії – "Дубна". На супутникових знімках видно наслідки щонайменше двох влучань.

Вигляд із супутника на пошкоджений ЦКС "Дубна" / Фото з телеграму Exilenova+

Зазначається, що цей російський ЦКС забезпечує урядовий зв'язок найвищого пріоритету та підтримує міжнародну комунікацію. Також використовується для каналів зв'язку, що моніторять ядерні випробування.

Нещодавні атаки Сил оборони

24 червня стало відомо, що Україна завдала ударів по Оренбурзькому газопереробному та гелієвому заводах, що працюють на російський ВПК. В результаті успішних операцій на території комплексу сталась пожежа.

Крім того, в окупованому Криму було уражено ворожі системи протиповітряної оборони, зокрема ЗРГК "Панцир-С1". Також пошкоджено інфраструктуру військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське".

Загалом, за даними російського міноборони, на країну-агресорку летіло понад 320 дронів, а відбивати їх намагались у 20 областях.