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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ЦВК скасувала реєстрацію 17 кандидатів у депутати: причини та прізвища

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      ЦВК заявила про скасування реєстрації 18 кандидатів
      ЦВК заявила про скасування реєстрації 18 кандидатів / vybory.detector.media

      Центральна виборча комісії після розгляду заяв 17 кандидатів, що балотуються по мажоритарних округах, зняла їх з реєстрації на парламентські вибори.

      Зокрема, 8 липня скасовано реєстрацію 15 самовисуванців та 2 кандидатів від різних партій, повідомляє ЦВК.

      До слова: ЦВК скасувала реєстрацію ще 11 кандидатів у нардепи

      У порядку самовисування:

      • Майданевича Л.О. – у виборчому округу № 17; 
      • Демчака Р.Д. – у виборчому округу № 18;
      • Бекерову Н.А. – у виборчому округу № 26; 
      • Кравченка А.Ю. – у виборчому округу № 27; 
      • Хабібуліна О.Ф у виборчому округу №36; 
      • Черняка В.М. – у виборчому округу № 36; 
      • Луців Е.В. – у виборчому округу № 70; 
      • Полюсова В.В. – у виборчому округу № 76; 
      • Ярового О.В. – у виборчому округу № 101; 
      • Волканова В.А. – у виборчому округу № 102; 
      • Столяренко Т.М. – у виборчому округу № 180; 
      • Рибакова О.В. – у виборчому округу № 182; 
      • Гешка І.Т. – у виборчому округу № 202; 
      • Супруненка О.І. – у виборчому округу № 216; 
      • Соломаху А.Г. – у виборчому округу № 221.

      Висунутих політичними партіями:

      "Європейська солідарність"

      • Євстаф'єву І. С. – у виборчому округу №78;

      "Опозиційний блок"

      • Середу А. О. – у виборчому округу №183.

      8 липня 2019 року – останній день, коли партії та кандидати можуть знятися з виборчих перегонів за власним бажанням.

      Вибори до Верховної Ради 2019
      Головні дати парламентських виборів 2019 року / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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