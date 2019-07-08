ЦВК скасувала реєстрацію 17 кандидатів у депутати: причини та прізвища
Центральна виборча комісії після розгляду заяв 17 кандидатів, що балотуються по мажоритарних округах, зняла їх з реєстрації на парламентські вибори.
Зокрема, 8 липня скасовано реєстрацію 15 самовисуванців та 2 кандидатів від різних партій, повідомляє ЦВК.
До слова: ЦВК скасувала реєстрацію ще 11 кандидатів у нардепи
У порядку самовисування:
- Майданевича Л.О. – у виборчому округу № 17;
- Демчака Р.Д. – у виборчому округу № 18;
- Бекерову Н.А. – у виборчому округу № 26;
- Кравченка А.Ю. – у виборчому округу № 27;
- Хабібуліна О.Ф у виборчому округу №36;
- Черняка В.М. – у виборчому округу № 36;
- Луців Е.В. – у виборчому округу № 70;
- Полюсова В.В. – у виборчому округу № 76;
- Ярового О.В. – у виборчому округу № 101;
- Волканова В.А. – у виборчому округу № 102;
- Столяренко Т.М. – у виборчому округу № 180;
- Рибакова О.В. – у виборчому округу № 182;
- Гешка І.Т. – у виборчому округу № 202;
- Супруненка О.І. – у виборчому округу № 216;
- Соломаху А.Г. – у виборчому округу № 221.
Висунутих політичними партіями:
"Європейська солідарність"
- Євстаф'єву І. С. – у виборчому округу №78;
"Опозиційний блок"
- Середу А. О. – у виборчому округу №183.
8 липня 2019 року – останній день, коли партії та кандидати можуть знятися з виборчих перегонів за власним бажанням.
Головні дати парламентських виборів 2019 року / інфографіка 24 каналу
Джерело: 24 Канал
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