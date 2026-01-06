Торговий центр за 14 мільйонів гривень: майно дружини посадовця з Хмельниччини зацікавило ДБР

У начальника одного з відділів Державної міграційної служби в Хмельницькій області виявили майно, походження якого не змогли пояснити законними доходами. Дружина посадовця оформила на себе торговий центр у селищі Чорний Острів.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути суму, яка перевищує законні доходи. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ДБР.

Що відомо про незаконні статки?

Слідчі з'ясували, що у 2023 році дружина посадовця оформила на себе торговий центр у селищі Чорний Острів площею понад 933 квадратні метри. Вартість об'єкта – майже 14 мільйонів гривень. При цьому, за даними ДБР, у сім'ї не було доходів, які дозволяли б придбати таке майно.

Матеріали справи передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор уже звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення 7,3 мільйона гривень – це різниця між вартістю майна та задекларованими доходами посадовця і його родини.

Що відомі про інші схожі випадки?