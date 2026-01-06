Торговий центр за 14 мільйонів гривень: майно дружини посадовця з Хмельниччини зацікавило ДБР
- Дружина посадовця з Хмельниччини оформила на себе торговий центр вартістю майже 14 мільйонів гривень, що не відповідає задекларованим доходам родини.
- Прокуратура подала позов до ВАСК про стягнення 7,3 мільйона гривень, різниці між вартістю майна та офіційними доходами.
У начальника одного з відділів Державної міграційної служби в Хмельницькій області виявили майно, походження якого не змогли пояснити законними доходами. Дружина посадовця оформила на себе торговий центр у селищі Чорний Острів.
Прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути суму, яка перевищує законні доходи. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ДБР.
Що відомо про незаконні статки?
Слідчі з'ясували, що у 2023 році дружина посадовця оформила на себе торговий центр у селищі Чорний Острів площею понад 933 квадратні метри. Вартість об'єкта – майже 14 мільйонів гривень. При цьому, за даними ДБР, у сім'ї не було доходів, які дозволяли б придбати таке майно.
Матеріали справи передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор уже звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення 7,3 мільйона гривень – це різниця між вартістю майна та задекларованими доходами посадовця і його родини.
Що відомі про інші схожі випадки?
Водій Кіровоградського обласного ТЦК задекларував 300 тисяч гривень готівки і банківське золото вартістю 220 тисяч гривень. У 2025 році він отримав 200 тисяч гривень зарплати (річної) і 75 тисяч гривень пенсійних виплат, офіційно звільнившись з роботи.
На Черкащині посадовицю податкової служби підозрюють у приховуванні в декларації автомобілів на понад 7 мільйонів гривень. Вона не задекларувала п’ять транспортних засобів, включаючи BMW X5 та дві Toyota Land Cruiser 200, що належать її чоловікові.
Слідча Нацполіції Людмила Дрозд у 2020 році придбала нерухомість в Києві на суму близько 100 тисяч доларів, однак ці кошти не були задекларовані. Батько слідчої подарував їй 3 мільйони гривень у 2021 році, що "закрило" фінансову діру у декларації.