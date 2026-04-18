У Кропивницькому авто збило військовослужбовця ТЦК
- У Кропивницькому водій збив військового ТЦК під час перевірки документів.
- Постраждалому надали медичну допомогу, його стан задовільний, а водія затримали.
У Кропивницькому 17 квітня 2026 року водій збив працівника ТЦК. Інцидент стався під час проведення заходів з оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.
Про це повідомили в Кіровоградському обласному ТЦК та СП.
Дивіться також Нацполіція нарахувала сотні нападів на військових ТЦК: які області серед антилідерів
Як чоловік збив працівника ТЦК?
Під час перевірки документів один з водіїв відмовився виконувати вимогу правоохоронців. Чоловік намагався втекти з місця перевірки документів та збив одного з військових.
Під час руху транспортного засобу було травмовано військовослужбовця, який входив до складу групи оповіщення,
– зазначили в ТЦК.
Постраждалому працівнику ТЦК одразу надали необхідну медичну допомогу. За інформацією військових, його стан задовільний, а життю нічого не загрожує.
Водія затримали, а слідчі дії досі тривають. У ТЦК наголосили, що за вчинення подібних дій передбачена відповідальність згідно із законодавством України.
Де та коли стався схожий випадок?
Біля Луцька чоловік "прокатав" на капоті машини військового ТЦК. Інцидент стався у селі Гаразджа Луцького району. Між чоловіками спочатку виник конфлікт.
Згодом водій зупинився, військовий успішно зліз з капота, а поліція почала переслідувати авто. Правоохоронці наздогнали автівку та затримали чоловіка.
За словами речниці Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук, конфлікт стався 25 березня близько 10:30 ранку під час проведення заходів оповіщення.