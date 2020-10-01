У турецькій Анталії суд арештував двох кримських татар – Лимара й Османа Османових. Справа стосується політичної організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія в окупованому Криму використовує для переслідування інакодумців.

Про затримання кримчан у Туреччині повідомляють російські ЗМІ з посиланням на адвоката затриманих Мустафу Коджаманбаша, пише 24 канал.

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Обоє арештованих кримчан мають українські громадянства. Вони виїхали в Туреччину на заробітки після анексії Криму у 2014 році. Разом з ними арештували ще 12 турецьких громадян.

Усе, що робили затримані українці – обговорювали в соціальних мережах тему ісламу, збиралися для проведення уроків релігії, організовували конференції і панелі на ісламську тему.

Турецька прокуратура вимагає засудити їх на 7,5 років за буцімто приналежність до ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір". Щоправда, жодне з обвинувачень не є забороненим у переважно мусульманській Туреччині.

Зокрема не є забороненою діяльність організації. Натомість у Росії вона визнана терористичною, що окупаційна влада в Криму використовує для тиску на кримських татар. До слова, Туреччина за це неодноразово засуджувала Росію.