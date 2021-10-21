Турецькі розвідники проводили таємну операцію протягом року. Затримання відбувалось 7 жовтня у 4 провінціях.
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Мережа складалась з 5 осередків
У руки турецьких правоохоронців потрапили 15 осіб, мережа складалась з 5 окремих осередків по 3 людини. Найбільше їх цікавила інформація про студентів-палестинців і способи, якими вони потрапляли в університети та яку підтримку їм надавали. У полі зору були майбутні працівники сфери оборони.
Агенти контактували з представниками "Моссаду"
Агенти, яких затримали, особисто контактували з представниками "Моссаду". Зустрічі відбувались за кордоном: у Цюриху, Загребі та Найробі. Звісно, шпигуни працювали не задарма, а отримували за це винагороду.
Агенти також використовували спеціальну програму для шифрування, аби передавати інформацію.
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Що відомо про "Моссад":
- "Моссад" – це політична розвідка Ізраїлю.
- Головний офіс розташований у Тель-Авіві, поблизу цього міста дислокуються і основні оперативні підрозділи.
- Головним завданням спецслужби є збір та аналіз інформації та проведення спецоперацій за кордоном.
- "Моссад" фактично офіційно цивільна структура, у ній нема військових звань, проте більшість співробітників пройшли службу в армії.