Турецкие разведчики проводили тайную операцию в течение года. Задержание происходило 7 октября в 4 провинциях.
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Сеть состояла из 5 ячеек
В руки турецких правоохранителей попали 15 человек, сеть состояла из 5 отдельных ячеек по 3 человека. Больше всего их интересовала информация о студентах-палестинцах и способах, которыми они попадали в университеты и какую поддержку им оказывали. В поле зрения были будущие работники сферы обороны.
Агенты контактировали с представителями "Моссада"
Агенты, которых задержали, лично контактировали с представителями "Моссада". Встречи проходили за границей: в Цюрихе, Загребе и Найроби. Конечно, шпионы работали не даром, а получали за это вознаграждение.
Агенты также использовали специальную программу для шифрования, чтобы передавать информацию.
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Что известно про "Моссад":
- "Моссад" – это политическая разведка Израиля.
- Головной офис расположен в Тель-Авиве, вблизи этого города дислоцируются и основные оперативные подразделения.
- Главной задачей спецслужбы является сбор и анализ информации, и проведение спецопераций за рубежом.
- "Моссад" фактически официально гражданская структура, в ней нет воинских званий, однако большинство сотрудников прошли службу в армии.