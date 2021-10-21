Турецкие разведчики проводили тайную операцию в течение года. Задержание происходило 7 октября в 4 провинциях.

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Сеть состояла из 5 ячеек

В руки турецких правоохранителей попали 15 человек, сеть состояла из 5 отдельных ячеек по 3 человека. Больше всего их интересовала информация о студентах-палестинцах и способах, которыми они попадали в университеты и какую поддержку им оказывали. В поле зрения были будущие работники сферы обороны.

Агенты контактировали с представителями "Моссада"

Агенты, которых задержали, лично контактировали с представителями "Моссада". Встречи проходили за границей: в Цюрихе, Загребе и Найроби. Конечно, шпионы работали не даром, а получали за это вознаграждение.

Агенты также использовали специальную программу для шифрования, чтобы передавать информацию.

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Что известно про "Моссад":