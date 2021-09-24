У The New York Times вийшла стаття ізраїльського історика та журналіста Ронена Бергмана. У ній автор, спираючись на інтерв'ю Йосі Коена, який керував ізраїльською розвідкою "Моссад" з 2015 по 2021 рік, розповідає про першу вдалу спецоперацію із ліквідації людини за допомогою штучного інтелекту.

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Я вивчив статтю, але у блозі також буду використовувати інформацію, яку прочитав у журналіста Юрія Бутусова. Він дуже структуровано описав усю операцію від початку й до кінця із додаванням важливих фактів, яких не було у публікації The New York Times.

Про Ізраїль я написав чимало блогів і завжди ставив цю країну прикладом консолідації суспільства навколо можливого загального винищення ісламськими державами, які межують із цією маленькою країною.

У тамтешній армії служать усі: і чоловіки, і жінки. Звуки сирени під час ракетних ударів зі сторони Сектору Гази стали звичним явищем для мешканців Ізраїлю.

Операція "Моссаду" виявилась складною

Розкажу про те, що обговорює увесь світ – успішну бойову операцію "Моссаду", яку здійснили на території їхнього ворога – Ірану. Полювання на ядерних фізиків Ірану Ізраїль веде вже давно. За останній час "Моссад" ліквідував 16 іранських науковців.

Усе робили й роблять для того, щоб Іран не отримав власної ядерної зброї, адже це означатиме пряму загрозу Ізраїлю.

Я не буду наголошувати на моральній складовій усіх цих операцій, а сконцентруюся саме на деталях здійснення, адже нам, як країні, яка воює, важливий будь-який успішний бойовий досвід.

Операція такого роду не просто складна, а надскладна. Ми говоримо про диверсію всередині ворожої країни із подальшою ліквідацією вченого, на якого вже дуже давно полював Ізраїль. Варто зауважити, що цього ніколи не приховували.

Навіть прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у 2018 році, проводячи пресконференцію, на якій демонстрував викрадені іранські документи щодо ядерної програми, кілька разів повторив, щоб ім'я Мохсен Фахрізаде запам'ятали.



Беньямін Нетаньягу кілька разів повторював одне ім'я / Фото Time

Тобто іранські спецслужби знали, що на Фахрізаде полюють. Це робило завдання із його ліквідації надскладним.

Не вдаючись до усіх деталей операції, скажу, що були прораховані всі можливі варіанти. З них обрали той, який містив у собі принцип дистанційного ураження цілі із керованої снайперської системи. Ще раз нагадаю, що це – ворожа для Ізраїлю країна, тому підготовка до цієї операції тривала понад рік.

Згідно зі статтею, закупили кулемет FN-MAG калібру 7,62 міліметра, який мали встановити на турель. Це спеціальна установка для кріплення із дистанційним управлінням. Загальна вага керованого модуля – приблизно тонна.

За планом, він мав встановитися на пікап Nissan Zamyad. Це дуже розповсюджена модель авто в Ірані. Тож, у визначений час, коли ціль буде проїжджати у зоні бойового ураження, мала розпочатися операція.

Як ви розумієте, взяти й просто привезти в Іран усю цю красу було неможливо, тож "Моссад" розібрав цей комплекс на маленькі частини й певний час перекидав їх контрабандою в Іран.

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Уся операція була спланована таким чином, щоб під час реалізації плану на території Ірану не було жодного агента "Моссаду", тому все мало відбуватися дистанційно.

Як використали штучний інтелект

Однак коли ми говоримо про дистанційність, то тут є кілька важливих моментів. Дистанційне ведення вогню з кулемета з центру управління за тисячу миль давало затримку в передачі сигналу оператору до 1,6 секунди.

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За цей час гарантувати потрапляння в ціль, яка перебувала в рухомому автомобілі, що може зманеврувати чи змінити швидкість, було неможливо. Тож для розв'язання проблеми залучили той самий штучний інтелект. Він дозволяє роботу прораховувати траєкторію руху цілі та вести вогонь по команді оператора самостійно.

Тобто оператор маркує ціль, підтверджує ідентифікацію, а завдання вогневого ураження вирішує електронний приціл і штучний інтелект. Сам розраховує випередження, швидкість, супроводжує ціль і веде вогонь.

Штучний інтелект дозволив розв'язати проблему затримки сигналу – людина довірила це роботу.

Операція стала успішною для Ізраїлю

Як ви вже знаєте, операція пройшла успішно для Ізраїлю. З усього кортежу з охороною та родиною Фахрізаде, ліквідували тільки самого вченого. Його дружина сиділа поруч на пасажирському місці – вона не постраждала.

Пікап, у якому був кулемет та робот, нашпигували вибухівкою. Він мав самоліквідуватися після виконання завдання, щоб іранці не змогли ідентифікувати деталі всіх пристроїв.



Операція стала успішною для Ізраїлю / Фото Unsplash

Втім, це виявилось єдиною частиною операції, яка пішла не за планом. Направлений вибух здетонував не так, тому частини техніки розкидало довкола.

На що варто звернути увагу українцям

У цій історії для мене є 2 ключові висновки. Перший – для перемоги не завжди потрібні танки, ракети, спецпризначенці, величезна армія та ядерна зброя, а розум.

Другий – Ізраїль здійснив те, що було майже неможливо не тому, що вони дуже багаті й мають союзника США. Причиною є те, що вони розуміють усю небезпеку їхнього становища й розвивають свій військово-промисловий комплекс.

Вони вкладають гроші у військові розробки з однією метою – гарантувати безпеку своїх громадян.

Як і в прикладі з Ізраїлем, ми теж перебуваємо у ситуації, коли від оборонного бюджету нашої армії залежить безпека та територіальна цілісність країни.

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Саме тому я радію, коли дізнаюся, що у нас вдома на 2022 рік в проєкті оборонного бюджету закладено рекордне фінансування, яке становить майже 6% від загального ВВП.

Разом з допомогою на нашу оборону від Франції, Англії та США, Україна матиме 32 мільярди гривень, які направлять виключно на розвиток озброєння та військову техніку.