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      Туск призупинив саміт ЄС: європейські лідери не змогли обрати главу Єврокомісії

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      Дональд Туск
      Дональд Туск / Фото з відкритих джерел

      Глава Євросоюзу Дональд Туск призупинив саміт ЄС для додаткових двосторонніх консультацій щодо кандидатур на ключові пости в євроструктурах. Зокрема розбіжності виникли під час обрання глави Єврокомісії.

      Перед самітом повідомлялося, що наступним главою Єврокомісії може стати нідерландський політик, соціал-демократ Франс Тіммерманс. Про те, що саміт лідерів ЄС призупинено написав офіційний представник Дональда Туска Пребен Ааманн у своєму Twitter.

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      Європейську раду призупинено її головою. Тепер Туск буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС. Європейська рада відновиться після завершення двосторонніх переговорів,
      – написав Ааманн.

      Позачерговий саміт в неділю став третьою за останні два місяці спробою досягти компромісу щодо пакета кандидатур на ключові пости в євроструктурах. Початковим пунктом дискусій став "пакет", сформований за підсумками консультацій на полях саміту G20 в Осаці. В його основі була компромісна пропозиція узгодити на пост глави ЄК голландця Франса Тіммерманс, висуванця європейського альянсу соціал-демократів, у яких в ЕП друга за величиною фракція.

      До речі, Тіммерманс пригрозив Центрально-Східній Європі поверненням кордонів, якщо країни регіону надалі будуть відмовлятися приймати біженців.

      Однак низка країн, лідери яких є членами провідної в ЄС правоцентристської "Європейської народної партії", а також країни Східної і Центральної Європи заблокували цей варіант з різних причин. ЄНП продовжує наполягати, що пріоритет повинен бути у її висуванця, баварця Манфреда Вебера, але його кандидатура теж не набирає більшості у Єврораді. Таким чином, обговорення поки зайшло в глухий кут.

      blog_ava
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      Теги: Європа Євросоюз Дональд Туск Новини політики
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