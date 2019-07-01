Туск призупинив саміт ЄС: європейські лідери не змогли обрати главу Єврокомісії

Глава Євросоюзу Дональд Туск призупинив саміт ЄС для додаткових двосторонніх консультацій щодо кандидатур на ключові пости в євроструктурах. Зокрема розбіжності виникли під час обрання глави Єврокомісії.

Перед самітом повідомлялося, що наступним главою Єврокомісії може стати нідерландський політик, соціал-демократ Франс Тіммерманс. Про те, що саміт лідерів ЄС призупинено написав офіційний представник Дональда Туска Пребен Ааманн у своєму Twitter.

Читайте також: Країни, які проголосували проти повернення Росії у ПАРЄ, готують спільну резолюцію

Європейську раду призупинено її головою. Тепер Туск буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС. Європейська рада відновиться після завершення двосторонніх переговорів,

– написав Ааманн.

#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 30 червня 2019 р.

Позачерговий саміт в неділю став третьою за останні два місяці спробою досягти компромісу щодо пакета кандидатур на ключові пости в євроструктурах. Початковим пунктом дискусій став "пакет", сформований за підсумками консультацій на полях саміту G20 в Осаці. В його основі була компромісна пропозиція узгодити на пост глави ЄК голландця Франса Тіммерманс, висуванця європейського альянсу соціал-демократів, у яких в ЕП друга за величиною фракція.

До речі, Тіммерманс пригрозив Центрально-Східній Європі поверненням кордонів, якщо країни регіону надалі будуть відмовлятися приймати біженців.

Однак низка країн, лідери яких є членами провідної в ЄС правоцентристської "Європейської народної партії", а також країни Східної і Центральної Європи заблокували цей варіант з різних причин. ЄНП продовжує наполягати, що пріоритет повинен бути у її висуванця, баварця Манфреда Вебера, але його кандидатура теж не набирає більшості у Єврораді. Таким чином, обговорення поки зайшло в глухий кут.