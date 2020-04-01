Тварини у небезпеці: на Одещині горить національний природний парк – фото
На території Нижньодністровського національного природного парку увесь день триває велика пожежа. Адміністрація парку стверджує, що вигоріли великі площі.
Площа пожежі наразі становить приблизно 9 гектарів. Займання почалося ше вночі вночі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
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Водночас, за даними рятувальників, загрози населеним пунктам немає.
Серед людської біготні, невпинного руху вантажівок, чорних згарищ, які залишилися від заростів очерету, лелека усім своїм виглядом намагався нагадати, що у природу прийшов сезон тиші. Але тупих двоногих істот, які з власних інтересів систематично підпалюють куточки природи по всій країні, попередженнями не зупинити,
– обурились працівники національного парку.
Пожежа в Одеській області / Фото Нижньодністровський національний природний парк
Нижньодністровський національний природний парк на карті:
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