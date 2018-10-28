11:33
28 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Творці "Сімпсонів" можуть прибрати одного з персонажів через звинувачення у расизмі

      572 Читать новость на русском
      Апу Нахасапімапетілон
      Апу Нахасапімапетілон / Фото з відкритих джерел

      Творці мультиплікаційного серіалу "Сімпсони", що виходить 1989 року, можуть прибрати одного з персонажів, власника магазину індійського походження Апу Нахасапімапетілона, через звинувачення у расизмі.

      Про це повідомило видання IndieWire з посиланням на продюсера Аді Шанкара.

      Читайте також: Топ-4 українські фільми, які викликали справжній ажіотаж

      Зазначається, що раніше Шанкар проводив конкурс серед шанувальників серіалу, яким було запропоновано придумати, як краще змінити персонаж Апу, якого неодноразово критикували за неправдиве зображення американців індійського походження.

      Зокрема, персонаж говорить із сильним індійським акцентом. Шанкар отримав кілька сотень сценаріїв з варіантами трансформації для Апу і вибрав переможця, проте пізніше йому стало відомо, що творці "Сімпсонів" мають намір просто прибрати персонаж з серіалу.

      Вони збираються зовсім прибрати його, щоб позбутися від суперечностей,
      – розповів продюсер.

      Він зауважив, що дізнався про це від джерел, зайнятих у виробництві серіалу.

      Персонаж "Сімпсонів" часто викликав обговорення і суперечки на соціокультурні теми у США. У 2017 році комедійний актор Харі Кондаболу випустив документальний фільм "Проблема Апу", в якому розбираються стереотипи і негативні переконання про людей індійського та південноазіатського походження.

      Що таке "Сімпсони"?Найтриваліший мультсеріал в історії американського телебачення: він йде вже 29 сезонів, і зараз запланований його випуск щонайменше ще на один. Перша міні-серія була показана в "Шоу Трейсі Ульман" 19 квітня 1987 року, а демонстрація повноцінних епізодів розпочалася 17 грудня 1989 року на каналі Fox. "Сімпсони" відомі телеглядачам більш ніж у 100 країнах світу. Журнал Time у 1998 році назвав його найкращим телевізійним серіалом XX століття.

      Теги: LifeStyle Новини США Кіно Новини культури
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Меган Маркл кумедно потерлась носом з учасником світського заходу: фотофакт
       26 вересня , 12:11
      У Греції стався потужний землетрус: фото і відео
       26 жовтня , 09:48
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук