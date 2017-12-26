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У 2014 році ГРУ Росії розгорнуло проти України потужну пропагандистську операцію, – The Washington Post

02:22, сьогодні 758 Читать новость на русском
Російські розвідники створили фейкові профілі у соцмережах
Російські розвідники створили фейкові профілі у соцмережах

Після того, як в лютому 2014 році Віктор Янукович втік з України до Росії, а влада у Кремлі назвала події на майдані Незалежності у Києві "держпереворотом", за справу взялися російські розвідники.

Як пише The Washington Post з посиланням на таємний звіт російського ГРУ, розвідники країни агресора розробили операцію прихованого впливу, яку через два роки використають і під час президентських виборів у США. Її мета – вплинути на ключових осіб, що приймають рішення, і широку громадськість. Це призвело до анексії Криму та початку військових дій на Донбасі.

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Загалом звіт містить опис подій шести днів, починаючи з 22 лютого. Російські розвідники створили численні профілі у Facebook та VK. Фальшиві особи мали представляти простих людей з усієї України, які розчарувалися опозиційними протестами на майдані Незалежності. Вже ввечері цього дня людина, яка назвала себе Іваном Галиціним, опублікувала коментар англійською мовою до статті в британській газеті. "Відбувся переворот в Україні. Я живу в Києві. Я був на Майдані, але мирний протест закінчився два місяці тому, коли нас витіснили збройні націоналісти. Це кошмар. Фашисти прийшли до нас знову через 70 років після Другої світової війни. Я не хочу цього майбутнього для України". Згодом коментарі Галиціна також з'явилися в інших англомовних виданнях.

Сам профіль був створений в цей же день – 22 лютого. Фото, яке використали росіяни для "Івана Галіцина", належало Костянтину Ярошенкові – засудженому в США російському контрабандисту наркотиків.

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Згідно зі звітом, команда ГРУ створила більше 30 українських груп і акаунтів у соціальних мережах, а також 25 "провідних англомовних" видань.

Представляючи себе простими українцями, працівники ГРУ також висловлювали коментарі, щоб налаштувати проросійських громадян проти протестувальників, яких вони називали "западенцями". Один коментар писав: "Бригади западенців тепер в дорозі, щоб грабувати і вбивати нас. Абсолютно ясно, що ці люди не мають нічого святого". Ще один запевняв, що ці люди зовсім інші, і в них інше бачення майбутнього України.

Демонстрантів на Майдані ці "користувачі" називалися "нацистами" та "фашистами".

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Серед інших популярних коментарів – залякування фізичних розправ над прихильниками Януковича зі сторони решти жителів України. Вони мали б підтвердити твердження Москви.

Після того, як 27 лютого було захоплено будівлю парламенту в Криму, ГРУ створила чотири групи на Facebook та VK, щоб заохотити кримчан підтримати відділення від України.

При цьому для створення акантів у соцмережах працівникам ГРУ заборонили використовувати власні фото, а рекомендували брати тих осіб, які вже є в соцмережах, але вони мало активні і в них мало друзів.

Згідно зі звіту, ГРУ також використовувало рекламу на Facebook, щоб збільшити популярність груп. Лише 27 лютого одна з таких груп отримала 200 тисяч переглядів.

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Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Євромайдан Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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