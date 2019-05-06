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      У авіакатастрофі в "Шереметьєво" загинула 41 людина, опубліковано список вцілілих

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      На борту літака перебувало 78 осіб
      На борту літака перебувало 78 осіб / Фото з відкритих джерел

      В результаті авіакатастрофи літака SSJ-100 в "Шереметьєво" загинула 41 людина. За даними слідчого управління, серед 37 осіб, які вижили у катастрофі – 33 пасажири і чотири члени екіпажу.

      Літак "Аерофлоту", на борту якого перебували 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу, летів з Москви до Мурманська. За даними flightradar24, через півгодини після зльоту він здійснив аварійну посадку. На борту лайнера сталася пожежа.

      Читайте також: Російські телеканали проігнорували трагедію літака в аеропорту Москви

      Причини аварії літака

      Про причини авіакатастрофи офіційно не повідомлялося. Агентства, посилаючись на джерела, називають різні версії події: зазначається, що лайнер загорівся, від удару під час посадки носом об злітно-посадкову смугу, також є версія, що займання сталося після того, як при посадці у літака зламалися стійки шасі і він зачепив двигунами посадкову смугу.

      Прес-служба "Шереметьєво" зазначила, що загоряння сталося після жорсткої посадки. Є й інша версія, ніби загоряння на борту сталося через удар блискавки. Видання "РИА Новости" повідомляє, що попередня причина пожежі – несправність електрообладнання. Telegram-канал Mash інформує, що причиною загоряння стала пробоїна в паливному баку. 

      Хто вижив у аварії

      "Аерофлот" опублікував список 33 пасажирів, які вижили внаслідок аварії лайнера. Зазначається, що 5 з них доправлені до лікарні, у компанії наголосили, що наразі список неповний.

      На даний момент уточнюється інформація щодо інших пасажирів рейсу. При надходженні інформації список буде доповнюватися,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі список виглядає так:
      Авіакатастрова у

      Фото очевидців

      За останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із Sukhoi Superjet 100:

      • Квітень 2019. Виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.
      • Березень 2019. У "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019. SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018. Літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018. Літак викотився за межі злітно-посадочної смуги в Якутії.
      • Липень 2018. Випробувальний Літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018. Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.
      • Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупини на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

      Що це за літак?Sukhoi Superjet 100 – регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3000 кілометрів. Літак із 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International при участі кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.

      Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).

      Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітнішим у авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРС та повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.

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      Теги: Пожежа авіація Новини Росії Жертви Москва
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