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      У Борисполі обвалилася стіна багатоквартирного будинку: фото та відео

      1573 Читать новость на русском
      Інцидент трапився на вулиці на вулиці Київський шлях, 87
      Інцидент трапився на вулиці на вулиці Київський шлях, 87 / Соцмережі

      На Київщині у Борисполі посеред дня частково обвалилась стіна дев'ятиповерхового будинку – ймовірно, через пориви вітру.

      Шматки цегли посипались у двір, на щастя ніхто не постраждав. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок.

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      Комунальники вже огородили територію, проте коли обвалену стіну відновлять – невідомо.

      Мешканці зазначили, що це – вже не перший інцидент у цьому будинку, схожий випадок був у 2015 році. Будинок був зведений 30 років тому й жителі сумніваються у якості проведених робіт. 

      У коментарі до відео Годунка один з дописувачів зазначив, що будинок був признаний аварійним зразу після здачі в експлуатацію.

      Крім цього, чимало людей висловили свої побоювання й щодо стану сусіднього будинку: багатоповерхівки, яку збудували у 2006 році, люди називають "Кінг-Конгом. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Борисполя Новини Києва Будівництво
      Джерело: 24 Канал
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