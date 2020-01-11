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      У Борисполі поліцейський на службовому авто насмерть збив людину

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      Фото з місця ДТП / kv.npu.gov.ua

      У місті Бориспіль, що на Київщині, поліцейський насмерть збив людину. Він їхав з колегою на службовому авто на завдання, а чоловік якраз переходив дорогу.

      ДТП сталася на неосвітленій ділянці дороги, повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.

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      Після аварії правоохоронці викликали швидку та повідомили про трагедію працівникам ДБР.


      Фото з місця трагедії

      Водія-поліцейського на місці перевірили на вміст алкоголю в крові. Але про результати перевірки поки не повідомляють. За даним фактом розпочато службове розслідування.

      Зазначимо, що напередодні ДБР відкрило справу проти працівника районного управління поліції у Херсонській області. Його підозрюють у причетності до резонансного вбивства Володимира Чебукіна, через яке у Каховці здійнялися масові протести.

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      Теги: Новини України Жертви Новини Києва Поліція Аварії та ДТП
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