У Борисполі поліцейський на службовому авто насмерть збив людину

У місті Бориспіль, що на Київщині, поліцейський насмерть збив людину. Він їхав з колегою на службовому авто на завдання, а чоловік якраз переходив дорогу.

ДТП сталася на неосвітленій ділянці дороги, повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.

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Після аварії правоохоронці викликали швидку та повідомили про трагедію працівникам ДБР.



Фото з місця трагедії

Водія-поліцейського на місці перевірили на вміст алкоголю в крові. Але про результати перевірки поки не повідомляють. За даним фактом розпочато службове розслідування.

Зазначимо, що напередодні ДБР відкрило справу проти працівника районного управління поліції у Херсонській області. Його підозрюють у причетності до резонансного вбивства Володимира Чебукіна, через яке у Каховці здійнялися масові протести.