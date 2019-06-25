У Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО: які питання обговорять

У Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО з 26 по 27 червня. Офіційна частина ще не розпочалася, але у прес-центрі вже назвали головні теми, які будуть підніматися під час зустрічі.

На жаль, питання щодо України не прозвучало на прес-конференції жодного разу, передає кореспондент 24 каналу у прямому ефірі. Тобто про стримування агресії Росії говорять, але не в плані щодо України.

Важливо! У НАТО назвали санкції проти Росії чудовим прикладом співпраці

Збільшення фінансування оборони

Так, одним із найголовніших стало питання грошей. Адже нині важливим є те, чи зможуть країни НАТО до 2024 року почати фінансування власних Збройних сил на рівні 2% від ВВП. Зазначимо, що загострилося це питання у 2014 році, коли почалася агресія РФ проти України.

Як ви можете помітити, все більше наших союзників почали витрачати не менше 2% на ВВП на оборону. Цього року ми очікуємо на приєднання ще 8 країн до цього,

– сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

На сьогодні найбільшим спонсором НАТО є Сполучені штати Америки. Саме вони виступають лобістами питання про збільшення витрат на оборону.

Відносини з Росією

В цьому питанні обговорять, зокрема, порушення Росією Договору про використання певних видів ракет. Фактично, країни НАТО зараз ставлять РФ ультиматум – до 2 серпня 2019 року повинні бути вжиті конкретні дії щодо нерозповсюдження і невикористання забороненої зброї. Якщо такі умови не будуть виконані, то на зустрічі одразу обговорять відповідні дії щодо РФ.

Що таке Договір про обмеження ракет малої та середньої дальності (РМСД)?Це Договір між СРСР і США про РМСД, підписаний у Вашингтоні 8 грудня 1987 року, але який набув чинності 1 червня 1988 року. Під його дію підпадають ракети наземного базування малої (від 500 до 1000 км) і середньої дальності (від 1000 до 5500 км).



Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Сполучені Штати обвинувачують Росію у систематичному порушенні умов Договору та заявили про призупинення участі у ньому. У свою чергу, РФ також заявила про вихід із Договору.