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У Чернігові працівники ДСНС знищили 33 мінометні міни часів Другої світової війни

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У Чернігові працівники ДСНС знищили 33 мінометні міни часів Другої світової війни

У середу, 13 червня, у Чернігові піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили з котловану та знищили 33 мінометні міни часів Другої світової війни.

Про це повідомила прес-служба ДСНС у Чернігові.

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Як повідомили працівники ДСНС, 13 червня о 17:00 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Шевченка та Молодчого під час риття котловану для прокладання колектору було виявлено предмет, схожий на вибухонебезпечний.

Працівники ДСНС виявили та знищили 33 мінометні міни часів Другої світової
Працівники ДСНС виявили та знищили 33 мінометні міни часів Другої світової війни

Відомо, що на нього натрапив водій спецтехніки, який проводив земельні роботи, він і сповістив рятувальників. Небезпечну зону взяли під охорону співробітники Нацполіції.

Фахівці групи піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС України у Чернігівській області ідентифікували небезпечну знахідку – мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни. Під час обстеження прилеглої території рятувальники додатково виявили арсенал боєприпасів, зокрема 32 мінометні міни калібром 82 та 50 міліметрів,
– зазначили у прес-службі.

Працівники ДСНС, які прибули на місце події, провели невідкладні роботи, всі вибухонебезпечні предмети були вивезли спецавтомобілем у визначене місце за межами міста Чернігова та знищили.

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Слід пам'ятати, що боєприпаси часів війни й досі несуть загрозу людям, 
– наголосили працівники ДСНС. 

Тому в разі виявлення вибухонебезпечних предметів слід негайно сповістити рятувальників за номером телефону "101" або правоохоронців за номером телефону "102".

Теги: Новини України Новини Чернігова ДСНС війна
Джерело: 24 канал
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