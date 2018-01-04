У Чернігові знайшли вкрадені погруддя Коцюбинського та Пушкіна
17:47, сьогодні 499 Читать новость на русском
Правоохоронці виявили їх напередодні увечері в місцевому парку. Обидва бюсти були сховані в мішках.
Бронзове погруддя Михайла Коцюбинського вкрали 18 грудня з могили письменника. А от бюст Олександра Пушкіна зник уночі 31 грудня із пам'ятника російському письменнику.
Зловмисників правоохоронці поки не знайшли. Та й знахідку віддавати міській владі не поспішають, допоки їх не забезпечать надійною охороною.
Читайте також: У поліції відреагували на гучну крадіжку погруддя Коцюбинського
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
У Києві підлітки отруїлися майонезом5 жовтня 2017 , 18:10
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС30 листопада 2017 , 14:14
12 страв на Різдво 2018: рецепти – що готують на Святвечір31 грудня 2017 , 18:16
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00