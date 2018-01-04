У Чернігові знайшли вкрадені погруддя Коцюбинського та Пушкіна

Правоохоронці виявили їх напередодні увечері в місцевому парку. Обидва бюсти були сховані в мішках.

Бронзове погруддя Михайла Коцюбинського вкрали 18 грудня з могили письменника. А от бюст Олександра Пушкіна зник уночі 31 грудня із пам'ятника російському письменнику.

Зловмисників правоохоронці поки не знайшли. Та й знахідку віддавати міській владі не поспішають, допоки їх не забезпечать надійною охороною.

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