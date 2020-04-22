У Чорнобильській зоні розгорілися торфовища, дим видно з ЧАЕС: деталі

Ситуація з пожежами у Чорнобильскій зоні почала покращуватися, вже вдалося локалізовувати велику кількість осередків вогню. Проте зараз там горять торфовища, сильний дим видно навіть з ЧАЕС.

Про те, яка ситуація на Поліссі станом на вечір 22 квітня – у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

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На жаль, вони дуже сильно розгорілися, дим видно навіть з ЧАЕС. Тобто коли дивишся на неї, з одного боку – торфовища, а з іншого – Буряківка. Це село, поруч з яким є однойменний пункт поховання радіоактивних відходів,

– зазначив він.

Й додав, що працівники бригад, які борються з лихом, вже дуже втомилися. Вони в розпачі, адже гасять вогонь, натомість пожежі не припиняються. Тобто матеріальних та технічних ресурсів не вистачає.

"Попри те, що ДСНС випускає ролики у соцмережах про те, як щасливі пожежники виїжджають з Чорнобиля, як вони всім забезпечені, наразі саме волонтери забезпечують навіть їхнє харчування", – підкреслив Ємельяненко.



Умови, в яких живуть надзвичайники / Фото ДСНС

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів пояснив, що на сході зони обов'язкового відселення (вона має дещо інший статус, ніж зона відчуження) згоріли майже три села.

"Ми туди поїхали, привезли допомогу та поширили інформацію в соцмережах. Багато людей допомогли грошима та відправили речі для потерпілих, наразі вони всім забезпечені", – розповів він. Й додав, що згодом під'єдналася і місцева влада, вона виділить гроші на допомогу цим людям.

Сподіваюсь, будинки таки вдасться відбудувати. Звісно, психологічна травма в них дуже велика. Бо це невеличкі села на кордоні української та білоруської чорнобильських зон. Там навіть "гроші не ходять", вони насправді втратили все,

– запевнив Ємельяненко.

Він також повідомив, що отримав нещодавно відео – ввечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване за 10 кілометрів від колишнього райцентру та за 28 кілометрів від ЧАЕС. "Там також є територія одного з лісництв. Навіть з-за кордону Чорнобильської зони з-під паркану видно дим. Тобто пожежі відновлюються", – підсумував він.

Ємельяненко про ситуацію в Чорнобильскій зоні: дивіться відео