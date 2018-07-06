У дитячому садку і з помідорами: народні депутати згадали свій перший поцілунок

6 липня у світі відзначають День поцілунків. Його придумали ще в 19 столітті у Великій Британії, довгий час воно було неофіційним. А 20 років тому Організація Об'єднаних Націй затвердила його як міжнародне свято.

Українців з святом у своєму Twitter привітав навіть міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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“Можна і потрібно цілувати тих, кого любимо, навіть зайвий раз, хоча в цьому випадку “зайвих” разів не буває”, – написав Клімкін.

Сьогодні Міжнародний день поцілунків:) Можна і потрібно цілувати тих, кого любимо, навіть зайвий раз :) хоча в цьому випадку «зайвих» разів не буває :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 липня 2018 р.

У такий день свої перші поцілунки згадували й народні депутати у Верховній Раді. У когось він був у ще у дитячому садочку, у когось на Гаївках, а хтось і одразу збирався одружуватися.



Дмитро Білоцерківець

Пам’ятаю свій перший поцілунок це було дуже давно. У дитячому садочку я поцілував дівчинку, а потім вона сказала, що я повинен вийти за неї заміж

– згадав народний депутат від "БПП" Дмитро Білоцерківець.



Альона Кошелєва

А ось одна з наймолодших депутаток у Верховній Раді Альона Кошелєва розповіла, що була ще дуже маленька, але їй запам’яталася картинка, як хлопчик на групі продовженого дня затиснув її у кутку і змусив поцілувати.



Володимир Парасюк

Мені подобалася дівчина. А я розповів своїй добрій знайомій, що не вмію цілуватися, то вона мені принесла помідор,

– розповів позафракційний депутат Володимир Парасюк.



Олександр Кірш

Перший поцілунок був у 13 чи 14 років, навіть пам’ятаю з ким. Якось воно само собою вийшло, цього не вчать, то плавати можна навчитися,

– сказав депутат від "Народного фронту" Олександр Кірш.

У 8 класі, на Гаївках, народний обранець від "БПП" Олег Барна перший раз поцілувався, а сьогодні він хоче заборонити проявляти почуття на публіці. Відповідний законопроект про це він вже зареєстрував і хоче зробити будь-який прояв сексуальної орієнтації поза законом.

"Публічні активні демонстративні дії, пов'язані дійсно з сексуальними проявами. Знаєте, потрібно вже відмежовувати від цього суспільства, а особливо дітей", – зазначив Барна.

Щоправда, що ж саме має на увазі депутат і де межа між проявом сексуальної орієнтації і не проявом - з його слів незрозуміло. Вочевидь, основна мета законопроекту пана Барни на хвилі скандалу навколо "Київпрайду"– заборонити будь-які сексуальні прояви ЛГБТ-людей, проте так прямо написати він не міг, бо розкритикували б.

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Пояснювальна записка до закону Олега Барни написана настільки розмито, що виходячи з нею будь-який прояв сексуальної орієнтації вважається порушенням закону, тобто навіть якщо хлопець та дівчина просто тримаються за руку або цілуються.