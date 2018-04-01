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У Дніпрі бійцям та волонтерам вручили орден "Народний Герой України"

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У Дніпрі пройшла церемонія нагородження орденом "Народний Герой України", нею відзначили 18 осіб, з них троє – посмертно. А ініціювали нагороду три роки тому двоє волонтерів. За цей час вони встигли нагородити майже чотири сотні бійців, волонтерів та медиків.

Максим Ридзанич загинув у 2015 році поблизу селища Опитне на Донеччині. В той момент коли він допомагав пораненому побратиму. Тоді російські найманці розстріляли Максима із автоматної черги. Не врятував і бронежилет, адже куля потрапила йому у груди. Посмертну відзнаку "Народного героя" вручили його донці Каріні.

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Родинам Андрія Гурічева та Олександра Вохрамєєва також нагороду дали посмертно. 15 інших номінантів отримали її в руки. Вони розповіли, що народна відзнака для них вагоміша за будь-які державні нагороди.


В Дніпрі бійцям вручили нагороди "Народний Герой України"

Недержавну премію "Народний Герой" започаткували два волонтери. Ордени вони роблять із переплавлених срібних речей, які жертвують небайдужі, а кандидатів може висунути будь-хто, але затверджують їх члени нагородної ради.


У Дніпрі відзначили бійців нагородами

Окрім бійців, нагороду отримали і волонтери. Організатори премії запевняють, що не втрачають контакт із героями і після вручення премії і за потреби допомагають сім'ям загиблих, для котрих важливо знати, що смерті їхніх рідних були не марними. Народ пам'ятає, і розуміє ціну миру.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Дніпра Нагороди
Джерело: 24 Канал
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