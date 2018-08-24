У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна у свій день народження

23 серпня у Дніпрі чоловік у свій день народження вистрибнув з вікна сьомого поверху будинку.

Про це УНН повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області.

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Інцидент трапився 24 серпня на проспекті Александра Поля. Прибувши на місце події, поліцейські побачили, що чоловік лежав на землі без ознак життя.

Чоловік 23.08.1964 року народження вистрибнув з балкона сьомого поверху. Поліцейськими була викликана карета швидкої допомоги. Також намагалися надати першу медичну допомогу. Крім того, на місце події викликали СОГ (слідчо-оперативну групу – ред.),

– зазначили в поліції.

За словами дітей загиблого, у чоловіка раніше була спроба скоїти самогубство. Окрім цього стало відомо, що він працював водіїєм-охоронцем в охоронній фірмі.