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Телеканал новин 24 Новини Новини політики

У Дніпрі, Запоріжжі та Одесі з'явилася політична реклама з Григорієм Суркісом

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Політична реклама з Григорієм Суркісом
Політична реклама з Григорієм Суркісом / facebook.com

У Дніпрі, Запоріжжі та Одесі з'явилися рекламні плакати з бізнесменом Григорієм Суркісом.

Відповідні фото розмістив блогер і волонтер з Маріуполя Ярослав Матюшин.

Примітно, що реклама Суркіса забрендована партією "Український вибір", яку очолює Віктор Медведчук.

"Зустрічайте. Давній друг Медведчука і беззмінний директор ФК "Динамо" Григорій Суркіс. Людина, якій можна сміливо накидати подяк в шапку за той сумний стан української національної збірної, в якому вона зараз перебуває. Людина, яка перетворила український футбол в олігархобол, коли клуби не розвивають культуру спорту, але є предметом, щоб помірятися в середовищі багатих людей", так висловив Матюшин своє здивування і обурення зовнішньою рекламою з портретом Суркіса.

Нагадаємо, НАБУ розслідує корупційну схему за участю Запоріжжяобленерго і Черкасиобленерго, за підсумками якої держава втратила понад 0,5 млрд грн. За версією слідства, на махінаціях з боргами обленерго, мажоритарієм яких є держава, брати Суркіси, власники клубу Динамо, заробили сотні мільйонів гривень

Теги: Динамо Новини політики
Джерело: 24 Канал
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