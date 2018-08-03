У Дніпрі затримали двох зловмисників, які вистрілили дівчині в обличчя: відео

Правоохоронці Дніпра затримали двох чоловіків, які 2 серпня влаштували хаотичну стрільбу у місті та поцілили в обличчя 26-річній дівчині.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

Читайте також: Українець намагався вивезти скіфські реліквії до Росії: фото

Двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння вирішили "влаштувати салют" із зареєстрованого карабіну на честь дня народження. У результаті одна із куль влучила в обличчя випадковій дівчині, яка знаходилась за 500 м від місця стрілянини. До затримання чоловіків був задіяний спецпідрозділ КОРД,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що 42-річний чоловік та його гість вирішили "влаштувати салют" з вогнепальної зброї та відкрили хаотичну стрілянину у повітря. Одна з куль влучила в обличчя 26-річний дівчині, яка розмовляла по мобільному біля магазину за 500 метрів від місця стрілянини.

Враховуючи ймовірні ризики, поліція оточила квартал у радіусі можливого перебування стрілків. Коли правоохоронцям стало відоме місце перебування зловмисників, для їх затримання були залучені спецпризначенці КОРД.

В ході спецоперації після 15-хвилинних перемовин поліцейські затримали двох чоловіків.

Карабін та 16 стріляних гільз вилучили. Наразі триває балістична експертиза.

За фактом цього інциденту правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Його кваліфікували за статтею "Хуліганство": затриманим чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у четвер, 2 серпня, біля магазину у Дніпрі невідомий поцілив в обличчя дівчині. На щастя, куля лише злегка зачепила щоку жінки, її життю нічого не загрожує.